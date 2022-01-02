Папа Римський у проповіді став на захист жінок

Понтифік виступив проти насильства та закликав шанувати матерів

Папа Римський Франциск виступає проти насильства щодо жінок і вважає, що образити жінку – все одно що образити Бога. Як повідомляє DW, про це він сказав у суботу, 1 січня, звертаючись до вірян у Ватикані.

«Скільки насильства щодо жінок! Цьому має бути край! Образити жінку – значить образити Бога, який прийняв людське єство від жінки», – сказав понтифік під час літургії в день Урочистості пресвятої Богородиці та Всесвітній день миру.

Він зазначив, що «матері та жінки не намагаються експлуатувати цей світ, а дарують йому своє життя». За його словами, саме цього потребує людство в наш час, повний криз і воєн. «Матері знають, як долати перешкоди, розбіжності і як досягти миру. Так їм вдається перетворити проблеми в можливості для відродження і зростання», – сказав Франциск.

Раніше апостольський нунцій в Україні відвідав львівську мерію та анонсував візит Папи Римського. Він розповів, що Папа Франциск дуже переймається долею українського народу. Також під час зустрічі обговорили можливість реалізації спільних ініціатив та проєктів.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

Також митрополит Київський та всієї України Епіфаній натякнув, що Папа Римський мав би погодити свій візит із ним.

Як відомо, три роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква.

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