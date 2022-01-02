  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Чи миритиме Папа Римський православних в Україні. Посол у Ватикані дав прогноз

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На думку Андрія Юраша, деякі питання мають вирішуватися всередині української релігійної спільноти - Чи миритиме Папа Римський православних в Україні. Посол у Ватикані дав прогноз
    На думку Андрія Юраша, деякі питання мають вирішуватися всередині української релігійної спільноти
    фото з відкритих джерел

    «Папа їде задля миру, до своєї пастви, до суспільства, яке зболене горем і трагедією війни»

    Папа Римський навряд чи буде втручатися до внутрішньоправославної площини, намагаючись залагодити конфлікт між помісною УПЦ/ПЦУ і церквою Московського патріархату, оскільки це не є його завданням. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

    На думку дипломата, розуміючи усю складність стосунків всередині православного середовища, Папа не робитиме спеціального акценту на цій проблемі.

    «Він захоче створити молитовну атмосферу, яка вирішить питання миру і діалогу, комунікації усіх з усіма, у тому числі всіма релігійними спільнотами, задля досягнення миру», – наголосив дипломат.

    Також Андрій Юраш зазначив, що інше дискусійне питання, яке досить жваво обговорюється християнською спільнотою, – можливе об’єднання українських греко-католиків і православних – залежить насамперед від самих релігійних громад і потребує конкретних кроків.

    «Будь-які об’єднавчі ініціативи – це добре. Якщо ми говоримо про УПЦ/ПЦУ і УГКЦ, то лідери обох церков багато разів говорили, що є прихильними до діалогу і стратегічною метою є об’єднання і повернення до первісної єдності, яка існувала в українському християнстві з часів хрещення Русі Володимиром», – нагадав посол.

    Нагадаємо, 14 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Юраша новим послом України у Ватикані.

    Також повідомлялося, що Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру на Сході України.

    Читайте також інтерв'ю: Посол України у Ватикані: Росія потужно працює, аби зірвати візит Папи Римського
    Теги: Папа Римський посол УГКЦ Андрій Юраш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи миритиме Папа Римський православних в Україні. Посол у Ватикані дав прогноз