Чи миритиме Папа Римський православних в Україні. Посол у Ватикані дав прогноз

«Папа їде задля миру, до своєї пастви, до суспільства, яке зболене горем і трагедією війни»

Папа Римський навряд чи буде втручатися до внутрішньоправославної площини, намагаючись залагодити конфлікт між помісною УПЦ/ПЦУ і церквою Московського патріархату, оскільки це не є його завданням. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

На думку дипломата, розуміючи усю складність стосунків всередині православного середовища, Папа не робитиме спеціального акценту на цій проблемі.

«Він захоче створити молитовну атмосферу, яка вирішить питання миру і діалогу, комунікації усіх з усіма, у тому числі всіма релігійними спільнотами, задля досягнення миру», – наголосив дипломат.

Також Андрій Юраш зазначив, що інше дискусійне питання, яке досить жваво обговорюється християнською спільнотою, – можливе об’єднання українських греко-католиків і православних – залежить насамперед від самих релігійних громад і потребує конкретних кроків.

«Будь-які об’єднавчі ініціативи – це добре. Якщо ми говоримо про УПЦ/ПЦУ і УГКЦ, то лідери обох церков багато разів говорили, що є прихильними до діалогу і стратегічною метою є об’єднання і повернення до первісної єдності, яка існувала в українському християнстві з часів хрещення Русі Володимиром», – нагадав посол.

Нагадаємо, 14 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Юраша новим послом України у Ватикані.

Також повідомлялося, що Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру на Сході України.