У Запоріжжі чотирирічна повітряна гімнастка встановила рекорд України (фото)

Дівчинка без страховки виконала один із найнебезпечніших циркових трюків

На манежі Запорізького державного цирку чотирирічна гімнастка без страховки виконала один із найнебезпечніших циркових трюків – вис на шиї та встановила національний рекорд. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Ми маємо сьогодні рекорд України – наймолодшу повітряну гімнастку, яка виконала цирковий трюк «вис на шиї» у 4 роки 3 місяці», – прокоментувала керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Рекорд було встановлено під час фестивалю «Top Сircus Fest Day».

Рекордсменкою стала 4-річна гімнастка із Запоріжжя Анастасія Горбацевич. Тренером дитини є її мама Вікторія, яка в минулому теж повітряна гімнастка.

«Номер почали готувати у серпні. Настя виконує його на невеликій висоті, адже він дуже складний», – сказала тренерка.

Вона тренує доньку з народження, вже з трирічного віку Анастасія почала займатися у цирковій студії «Едельвейс» нарівні зі старшими дітьми. Перший її вихід на «великий манеж» зі своїм сольним виступом дівчинка здійснила у 3 роки 9 місяців, зірвавши неймовірний шквал аплодисментів та емоцій глядачів. А вже в чотири роки Анастасія отримала найвищу нагороду, свій перший в житті гран-прі, на цирковому фестивалі «Top Fest Circus Day».

«Ми бачили трюк «вис на шиї» у виконанні найменшої повітряної гімнастики. Насправді дуже складний цирковий трюк. Він вимагає великої концентрації та бездоганного володіння тілом. Дитина виконала його», – додала Вєтрова.

Представниця Національного реєстру рекордів зазначила, що світові аналоги рекорду є, але у виконанні більш дорослих дітей. Тож, цілком можливо, що ініціюватимуть подання до книги рекордів Гіннеса.

«Гіннес не дуже охоче приймає таких дітей, бо вважає, що в такому маленькому віці діти ще не можуть виконувати такі складні трюки. Але ми маємо результат і бачили, що це можливо», – прокоментувала Вєтрова.

Настя висіла на шиї близько пів хвилини, що також досить складно.

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