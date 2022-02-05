  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Запоріжжі чотирирічна повітряна гімнастка встановила рекорд України (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рекордсменку тренує її мама - У Запоріжжі чотирирічна повітряна гімнастка встановила рекорд України (фото)

    Рекордсменку тренує її мама

    фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

    Дівчинка без страховки виконала один із найнебезпечніших циркових трюків

    На манежі Запорізького державного цирку чотирирічна гімнастка без страховки виконала один із найнебезпечніших циркових трюків – вис на шиї та встановила національний рекорд. Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Ми маємо сьогодні рекорд України – наймолодшу повітряну гімнастку, яка виконала цирковий трюк «вис на шиї» у 4 роки 3 місяці», – прокоментувала керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

    Рекорд було встановлено під час фестивалю «Top Сircus Fest Day».

    Рекордсменкою стала 4-річна гімнастка із Запоріжжя Анастасія Горбацевич. Тренером дитини є її мама Вікторія, яка в минулому теж повітряна гімнастка.

    «Номер почали готувати у серпні. Настя виконує його на невеликій висоті, адже він дуже складний», – сказала тренерка.

    Вона тренує доньку з народження, вже з трирічного віку Анастасія почала займатися у цирковій студії «Едельвейс» нарівні зі старшими дітьми. Перший її вихід на «великий манеж» зі своїм сольним виступом дівчинка здійснила у 3 роки 9 місяців, зірвавши неймовірний шквал аплодисментів та емоцій глядачів. А вже в чотири роки Анастасія отримала найвищу нагороду, свій перший в житті гран-прі, на цирковому фестивалі «Top Fest Circus Day».

    «Ми бачили трюк «вис на шиї» у виконанні найменшої повітряної гімнастики. Насправді дуже складний цирковий трюк. Він вимагає великої концентрації та бездоганного володіння тілом. Дитина виконала його», – додала Вєтрова.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Рекордсменку тренує її мама. фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ
    Рекордсменку тренує її мама. фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ
    Рекордсменку тренує її мама. фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

    Представниця Національного реєстру рекордів зазначила, що світові аналоги рекорду є, але у виконанні більш дорослих дітей. Тож, цілком можливо, що ініціюватимуть подання до книги рекордів Гіннеса.

    «Гіннес не дуже охоче приймає таких дітей, бо вважає, що в такому маленькому віці діти ще не можуть виконувати такі складні трюки. Але ми маємо результат і бачили, що це можливо», – прокоментувала Вєтрова.

    Настя висіла на шиї близько пів хвилини, що також досить складно.

    Читайте також:
    Теги: Запоріжжя книги діти рекорд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Запоріжжі чотирирічна повітряна гімнастка встановила рекорд України (фото)