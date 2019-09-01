Партія прем’єра Португалії виграє вибори з великим відривом- опитування



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Соціалісти можуть отримати 43,6% голосів виборців, опозиційні соціал-демократи набирають всього 20,4%

Правляча Соціалістична партія Португалії лідирує в соціологічних опитуваннях за п’ять тижнів до парламентських виборів, які відбудуться 6 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Опитування радіостанції TSF і газети Jornal de Noticias показало, що соціалісти можуть отримати 43,6% голосів виборців у порівнянні з 43,2% місяцем раніше, опозиційні соціал-демократи набирають всього 20,4%.

В рамках системи пропорційного голосування в Португалії теоретично можна отримати повну парламентську більшість з 42% голосів, хоча зазвичай для цього необхідно близько 44% – 45% голосів.

Соціалістам, швидше за все, все одно доведеться покладатися як мінімум на одного союзника в парламенті, щоб мати можливість приймати закони.

Протягом останніх чотирьох років в парламенті вони співпрацюють з комуністами і «Лівим блоком».

Згідно з опитуванням, рейтинг «лівих» виріс до 10%, в той час як комуністи можуть розраховувати на 6,6% голосів.