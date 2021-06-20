На парламентських виборах у Вірменії знову перемагає Пашинян

Партія Пашиняна лідирує на парламентських виборах у Вірменії

Згідно перших даних, які оприлюднила вірменська ЦВК, партія чинного прем'єра Ніколи Пашиняна «Громадянський договір» набирає 58,04%

З'явилися попередні дані результатів парламентських виборі у Вірменії, які проходили у неділю, 20 червня. Про це повідомляє ЦВК Вірменії.

Згідно перших даних, які оприлюднила вірменська Центральна виборча комісія, партія чинного прем'єра Ніколи Пашиняна «Громадянський договір» набирає 58,04%, а блок екс-президента Роберта Кочаряна «Айастан» – 22,01%.

Також наразі у парламент проходить проросійська партія «Процвітаюча Вірменія» бізнесмена Гагіга Царукяна, яка набирає 5,11%. Прохідний бар'єр для партій складає 5%.

Інші партії та блоки наразі не проходять у парламент.

Зокрема, блок третього президента Сержа Саргсяна і колишнього глави Служби нацбезпеки Артура Ванецяна «Честь маю» набирає поки 5,66%, але для блоків прохідний бар'єр складає 7%.

Як повідомлялося раніше, у позачергових парламентських виборах в кавказькій республіці беруть участь 21 політична партія та чотири передвиборчих блоки.

Нагадаємо, парламент Вірменії вдруге не обрав Пашиняна премʼєром і тепер буде розпущений.

Як повідомлялося, президент Вірменії Армен Саркісян 10 травня підписав указ про розпуск Національних зборів і призначення позачергових виборів.

Джерело: depo.ua