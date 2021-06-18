Вибори у Вірменії. Рейтинг прозахідного Пашиняна мало відрізняється від проросійського Кочаряна

У неділю вірменам доведеться обирати між Пашиняном та Кочаряном

Призначені на неділю, 20 червня 2021 року, позачергові парламентські вибори у Вірменії будуть «гарячими»

Про це свідчать як настрої сторін, так і остання передвиборча соціологія. Згідно із представленим сьогодні, 18 червня, тобто за два дні голосування, результатами опитування від MPG - Gallup International Association in Armenia, за опозиційний блок «Вірменія» проголосують 28,7% громадян, за правлячу партію «Громадянський договір» – 25,2%. Про це повідомив на прес-конференції директор компанії Арам Навасардян, передає вірменський телеканал 24news.

Решту голосів готові поділити між собою блок «Честь маю» (10,8%), «Квітуча Вірменія» (5,4%), «Освічена Вірменія» (5,2%) та Вірменський національний конгрес (1,5%).

Навасардян зазначив, що у виборах братимуть участь 51,1% опитаних громадян.

Блок «Вірменія» очолюється другим президентом країни й колишнім лідером Карабаху Робертом Кочаряном, який ніколи не приховував власних виразно проросійських поглядів. Про своє бажання йти на вибори він оголошував на «Першому каналі» (Росія).

Кремлівська пропаганда теж закликає голосувати за Кочаряна та його блок. З такою заявою, зокрема, виступив відомий ідеолог «русского мира», натхненник сепаратистських рухів на Донбасі та в Криму Костянтин Затулін.

«У сьогоднішній ситуації, яким би не були уявні переваги пана Пашиняна, його час минає. Майбутнє Вірменії більше пов'язується з тими людьми, які здатні вдихнути життя, повернути дух вірменському народу і Вірменії як такої. У ситуації, що склалася, на цю роль підходить Роберт Кочарян й ніяк не Нікол Пашинян», – сказав Затулін в інтерв'ю порталу NEWS.am.

Своє чергою тимчасовий в.о. прем'єра Пашинян представляє «Громадянський договір». Попри його контакти з Путіним під час нещодавньої нової фази Карабахської війни, Москва й надалі подає його «ставлеником Сороса» та вішає на нього інші подібні ярлики.

Натомість Пашиняна активно підтримують впливові вірменські громади Франції та Сполучених Штатів Америки.

Слід додати, що на останніх дозволених законом передвиборчих мітингах як Пашинян, так і Кочарян закликали виборців бути готовими до захисту власного волевиявлення.

Що ж стосується перебігу агітації, то Пашиняну переважно закидають військову поразку в Нагорному Карабаху, тоді як Кочарян нагадує про здобутки та військові перемоги на посаді очільника невизнаної республіки.

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