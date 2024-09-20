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Перехоплення ГУР: росіяни дедалі більше нервують через війну проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Перехоплення ГУР: росіяни дедалі більше нервують через війну проти України
Росіяни з Білгородської області переконані в тому, що війна триває, бо відбувається «зачистка людей»
фото з відкритих джерел

Росіянка заявляє, що жителі РФ вже втомилися від війни

Головне управління розвідки України перехопило розмову цивільних з Білгородської області. Вони говорили про моральний стан населення Росії. Аудіо з розмовою росіян з’явилося в Telegram-каналі української розвідки.

Так, жінка з Білгородської області заявляє, що росіяни переконані в тому, що наразі триває «зачистка людей» – спочатку пандемія коронавірусу, а згодом війна.

«Там багато хто, там же ось обстріл був, ну в Білгороді, і там багато хто пише, типу чому ось це більше, ну раніше висвітлювали це скрізь, а тепер навіть не можна там відео відправити. Ну саме люди не хочуть відправляти, мабуть, вони втомилися вже від цього», – каже вона.

Росіянка заявила, що населення її країни нервує та кричить один на одного, оскільки ніхто не знає, що буде у майбутньому. Вона додала, що жителі РФ втомилися від цього.

Нагадаємо, житель Білгорода розповів про мародерство російських військових в області. За його словами, бійці «Ахмату» вже «всю Козинку винесли».

Як повідомлялося, оперативний штаб Білгородської області в Росії ухвалив рішення відселити жителів кількох сіл. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про те, що в прикордонні «є багато поранених і загиблих».

До слова, російські війська замінували дамби у Білгородській області. Ймовірно, вони готують провокації, що надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках.

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Теги: росія росіяни Білгород війна

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