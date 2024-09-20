Перехоплення ГУР: росіяни дедалі більше нервують через війну проти України

Росіяни з Білгородської області переконані в тому, що війна триває, бо відбувається «зачистка людей»

Росіянка заявляє, що жителі РФ вже втомилися від війни

Головне управління розвідки України перехопило розмову цивільних з Білгородської області. Вони говорили про моральний стан населення Росії. Аудіо з розмовою росіян з’явилося в Telegram-каналі української розвідки.

Так, жінка з Білгородської області заявляє, що росіяни переконані в тому, що наразі триває «зачистка людей» – спочатку пандемія коронавірусу, а згодом війна.

«Там багато хто, там же ось обстріл був, ну в Білгороді, і там багато хто пише, типу чому ось це більше, ну раніше висвітлювали це скрізь, а тепер навіть не можна там відео відправити. Ну саме люди не хочуть відправляти, мабуть, вони втомилися вже від цього», – каже вона.

Росіянка заявила, що населення її країни нервує та кричить один на одного, оскільки ніхто не знає, що буде у майбутньому. Вона додала, що жителі РФ втомилися від цього.

«МУЖЧИНЫ, ВЗРОСЛЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО ТОЖЕ ЗАЧИСТКА ИДЕТ ЛЮДЕЙ»



Перехоплена розмова цивільних з красної яруги про моральний стан населення рф. pic.twitter.com/HF2YJaBqse — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 20, 2024

Нагадаємо, житель Білгорода розповів про мародерство російських військових в області. За його словами, бійці «Ахмату» вже «всю Козинку винесли».

Як повідомлялося, оперативний штаб Білгородської області в Росії ухвалив рішення відселити жителів кількох сіл. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про те, що в прикордонні «є багато поранених і загиблих».

До слова, російські війська замінували дамби у Білгородській області. Ймовірно, вони готують провокації, що надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках.