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Влада Білгородщини відселяє мешканців чотирьох сіл прикордоння

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Влада Білгородщини відселяє мешканців чотирьох сіл прикордоння
Ухвалено рішення про відселення мешканців чотирьох сіл
фото з відкритих джерел

Губернатор області заявив, що обстановка залишається напруженою

Оперативний штаб Білгородської області в Росії ухвалив рішення відселити жителів кількох сіл. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про те, що в прикордонні «є багато поранених і загиблих».

Ухвалено рішення про відселення мешканців сіл Пороз (раніше Гладков визнавав, що до цього населеного пункту входили ЗСУ) і Дронівка Грайворонського округу, села Старий Хутір і хутора Павлівка Валуйського міського округу.

«Також закрито в'їзд у село В'язове Красноярузького району. Встановлюємо блокпости, потрапити в цей населений пункт можна буде тільки з дозволу адміністрації. На жаль, обстановка, повторюся ще раз, залишається напруженою: багато поранених, є загиблі. Ми зобов'язані вживати заходів для захисту населення», – заявив губернатор області.

Також, за словами Гладкова, школи, які перебувають у 20-кілометровій зоні в прикордонних муніципалітетах області, працюватимуть дистанційно.

Гладков додав, що люди, прописані в цих та деяких інших населених пунктах Білгородської області, отримають виплати та компенсацію збитків в розмірі 15 тис рублів.

Напередодні чиновник заявив, що ситуація на кордоні з Україною залишається складною, але контрольованою. 

Нагадаємо, росіяни перекидають свої резерви в Білгородську область. Цих солдатів можуть застосовувати у подальших штурмах. 

Раніше у Білгородській області РФ закрили в’їзд до п’яти прикордонних з Україною населених пунктів та відселили жителів.

До слова, на території Білгородської області влада запровадила режим надзвичайної ситуації федерального рівня. 

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Теги: росія населення Білгород

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