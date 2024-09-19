Російські війська замінували дамби на Білгородщині

За словами речника оперативно-тактичного угруповання «Харків», РФ може використати підрив дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України

Російські війська замінували дамби у Бєлгородській області, Ймовірно, вони готують провокації, що надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев.

За словами військового, росіяни не лише активно будують оборонні фортифікації навколо Білгорода, а й активно мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення.

«Це можна розцінити як «закладку» на майбутнє. Якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити й те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках», – зазначив Саранцев.

Речник додав, що подібні дії можуть бути використані для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем та уточнив, що підрив дамб може призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.

Нагадаємо, рік тому, у ніч проти 6 червня 2023 року, окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, створивши таким чином нездоланну водну перепону на шляху планованого контрнаступу українських військ. Брутальної військової мети було досягнуто шляхом створення найбільшої в ХХІ ст. техногенної катастрофи у світі.

Тоді велика вода накрила понад 80 населених пунктів, мінні поля з обох боків Каховського водосховища, лани, заповідні угіддя, а також склади палива, хімікатів, скотомогильники.

Як повідомлялося, російські загарбники у тимчасово окупованій Херсонській області активно мінують сільськогосподарські поля для того, аби втримати анексовані території.