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Атака на Тернопіль: стан повітря в більшості районів нормалізувався

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака на Тернопіль: стан повітря в більшості районів нормалізувався
Незначне перевищення показників хлору виявлено поблизу Тернопільського ставу
фото з відкритих джерел

Раніше в Тернополі внаслідок російського удару загорілася ємність із паливно-мастильними матеріалами

Ситуація із вмістом хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі в Тернополі перебуває в межах норми станом на 18.00 середи, незначне перевищення показників спостерігається лише в окремих мікрорайонах поблизу Тернопільського ставу. Про це повідомляє Тернопільська обласна військова адміністрація.

«Також за результатами моніторингу структурними підрозділами Козівського та Теребовлянського відділів Тернопільського міськрайонного центру перевищень не виявлено. Наразі фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб продовжують проводити заміри якості повітря та води у визначених точках», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у Тернопільській області під час повітряної тривоги сталася пожежа. У Тернополі внаслідок удару російської ракети близько 3-ї години ночі у вівторок загорілася ємність із паливно-мастильними матеріалами. До ліквідації пожежі було залучено понад 20 одиниць техніки, більш ніж 90 рятувальників, а також два пожежні потяги зі Львова та Тернополя. О 6:50 пожежу було локалізовано, а о 14:40 погашено.

Спочатку повідомлялося, що після нічної атаки та пожежі заміри повітря в Тернополі не виявили перевищень шкідливих речовин. Згодом стало відомо, що після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів. 

Зокрема, на ранок середи екологічні системи Тернополя показували, що в місті повітря чисте. Однак, ще очікували дані щодо концентрації в повітрі окремих елементів, зокрема хлору. 

Теги: війна обстріл Тернопіль повітря

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