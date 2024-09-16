Палають авто, зафіксовано влучання: Білгород зазнав атаки (відео)

Унаслідок вдалої роботи російської ППО у дворі житлового будинку спалахнули авто

У ніч на 16 вересня російський Білгород зазнав атаки. У місті палають авто та окупант заявляють про влучання у житлові будинки. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

«Білгород зазнав обстрілу, є дані про загоряння автомобілів і влучання в житлові приміщення», – сказав Гладков.

💥У результаті непрофесійних дій операторів російського пэ-вэ-о мирні жителі Білгорода залишилися без своїх автівок🔥 pic.twitter.com/JTrRfO9Uty — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 16, 2024

З опублікованих у мережі кадрів видно, що внаслідок вдалої роботи російської ППО, у дворі житлового будинку палають авто.

💥Ранковий Білгород🔥



Як завжди ворог рапортує, що засобами пэ-вэ-о всі цілі збито.



Дивимося на результат... pic.twitter.com/SFoOVf5v70 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 16, 2024

Раніше повідомлялося, що дрон атакував майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району у Білгородській області. Там почалась масштабна пожежа. У населеному пункті Ютанівці в результаті атаки дрона стався вибух залізничних резервуарів для зберігання палива.