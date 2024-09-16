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Палають авто, зафіксовано влучання: Білгород зазнав атаки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Палають авто, зафіксовано влучання: Білгород зазнав атаки (відео)
фото: росЗМІ

Унаслідок вдалої роботи російської ППО у дворі житлового будинку спалахнули авто

У ніч на 16 вересня російський Білгород зазнав атаки. У місті палають авто та окупант заявляють про влучання у житлові будинки. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. 

«Білгород зазнав обстрілу, є дані про загоряння автомобілів і влучання в житлові приміщення», – сказав Гладков.

З опублікованих у мережі кадрів видно, що внаслідок вдалої роботи російської ППО, у дворі житлового будинку палають авто. 

Раніше повідомлялося, що дрон атакував майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району у Білгородській області. Там почалась масштабна пожежа.  У населеному пункті Ютанівці в результаті атаки дрона стався вибух залізничних резервуарів для зберігання палива.

Теги: пожежа вибух Білгород

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