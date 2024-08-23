«Довго говорили». Зеленський підбив підсумки візиту Моді в Україну

За словами Зеленського, вони з Моді тривалий час говорили про необхідність забезпечити справедливий мир

Сьогодні відбувся перший візит прем’єр-міністра Нарендри Моді за час відносин між Індією та незалежною Україною. Президент Володимир Зеленський підсумував у вечірньому зверненні результати візиту індійського політика.

«Ми довго говорили зараз. І про війну Росії проти України, і про необхідність забезпечити саме справедливий мир. Ми дуже цінуємо, що пан Моді розпочав візит зі вшанування пам’яті українських дітей, чиї життя забрала російська агресія. Вдячний за пакети гуманітарної підтримки, які Індія надає протягом цієї війни», – каже він.

За словами Зеленського, для України важливо, що Індія є прихильницею міжнародного права та підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої країни. Зокрема, Індія також бере участь у роботі щодо формули миру.

«Була представлена і на Саміті миру, і працюємо у відповідних групах згідно з формулою миру. Все це додає нам оптимізму, і важливо, щоб якнайбільше глобальних суб’єктів чітко висловлювали свою позицію щодо фундаментальних норм міжнародного права і щоб відвідували Україну – демонстрували свою підтримку реально», – наголосив очільник України.

Під час зустрічі Зеленського та Моді було підписано чотири міжурядові документи, а також були домовленості щодо інших напрямів співпраці, зокрема й військово-технічної.

«Готуємо і ще важливі перемовини. Також сьогодні я провів кілька нарад із нашими міжнародниками. Щодо оборонної підтримки та комунікації з партнерами. Вчасне постачання – це постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами «завтра» чи «скоро». Робимо все, щоб прискорити постачання», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України. Як повідомлялося, офіційною метою візиту є «зміцнення економічних зв'язків між країнами», однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників.

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України – у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Раніше лідери двох держав вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.

До слова, зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години.