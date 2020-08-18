Прем'єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою»



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Уряд Малі звернувся до військових заколотників

Військові, які підняли заколот, через місцеві ЗМІ вимагають від президента залишити Малі

Військові, які підняли заколот проти законної влади Малі, мають скласти зброю і повернутися в казарми.

Про це у вівторок, 18 серпня, заявив прем'єр-міністр Малі Бубу Сіссе.

«Уряд Малі закликає учасників нинішніх подій до розуму та патріотизму і вимагає, щоб зброя не використовувалася. Немає проблеми, вирішення якої не можна знайти в діалозі. Уряд закликає до спокою і на поточний момент готовий вступити в братній діалог, щоб розвіяти будь-які непорозуміння», – заявив він.

Військові, які підняли заколот, через місцеві ЗМІ вимагають від президента залишити Малі і погрожують напасти на його будинок в столиці Бамако. За даними місцевих ЗМІ, на чолі заколоту стоять полковники Дьяу і Камара, а також генерал Шейк Фантамаді Дембеле.

Як повідомлялося, національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.