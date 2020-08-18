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    У світі

    Прем'єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою»

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    Уряд Малі звернувся до військових заколотників - Прем'єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою»
    Уряд Малі звернувся до військових заколотників

    Військові, які підняли заколот, через місцеві ЗМІ вимагають від президента залишити Малі

    Військові, які підняли заколот проти законної влади Малі, мають скласти зброю і повернутися в казарми.

    Про це у вівторок, 18 серпня, заявив прем'єр-міністр Малі Бубу Сіссе.

    «Уряд Малі закликає учасників нинішніх подій до розуму та патріотизму і вимагає, щоб зброя не використовувалася. Немає проблеми, вирішення якої не можна знайти в діалозі. Уряд закликає до спокою і на поточний момент готовий вступити в братній діалог, щоб розвіяти будь-які непорозуміння», – заявив він.

    Військові, які підняли заколот, через місцеві ЗМІ вимагають від президента залишити Малі і погрожують напасти на його будинок в столиці Бамако. За даними місцевих ЗМІ, на чолі заколоту стоять полковники Дьяу і Камара, а також генерал Шейк Фантамаді Дембеле.

    Як повідомлялося, національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.

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