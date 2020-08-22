Росію запідозрили в причетності до перевороту в Малі



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Фото: Reuters

Заколот в Малі розпочався 18 серпня на військовій базі неподалік від столиці Бамако

Американське видання Daily Beast опублікувало інформацію про можливий зв’язок Росії з військовим переворотом в Малі. За даними декількох неназваних джерел в малійській армії, лідери заколоту Малик Діава і Садіо Камара нібито більшу частину року тренувалися в Росії, а повернулися на батьківщину тільки за тиждень до захоплення влади.

Одне з джерел підозрює, що такі дії не плануються за тиждень до їх початку, так що план захоплення влади Діава і Камара, очевидно, розробляли за кордоном.

У виданні зазначають, що не можуть підтвердити керівництво повстанням або будь-яку допомогу з боку Росія, хоча вона явно була задіяна в боротьбу за владу у багатьох африканських державах в останні роки.

Заколот в Малі розпочався 18 серпня на військовій базі неподалік від столиці Бамако

США засудили події в Малі і закликали військових звільнити заарештованих державних діячів та їхніх родичів, а також відновити в країні конституційний порядок.

Нагадаємо, Україна рішуче засуджує неконституційну зміну влади в Малі через військовий переворот.

Зазначимо, що Африканський союз призупинив членство Малі через військовий переворот.

Як відомо, президент Малі пішов у відставку та розпустив парламент після військового перевороту.

Нагадаємо, у передмісті столиці Малі – країні на північному заході Африки – 18 серпня розпочався заколот військових.

Національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.

Того ж дня бунтівні військові затримали президента та прем’єра Малі.

Перед цим прем’єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою».

У Євросоюзі заявили, що військовий переворот у Малі не є вирішенням кризи.