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    У світі

    Росію запідозрили в причетності до перевороту в Малі

    • Розсилка
    Росію запідозрили в причетності до перевороту в Малі
    Фото: Reuters

    Заколот в Малі розпочався 18 серпня на військовій базі неподалік від столиці Бамако

    Американське видання Daily Beast опублікувало інформацію про можливий зв’язок Росії з військовим переворотом в Малі. За даними декількох неназваних джерел в малійській армії, лідери заколоту Малик Діава і Садіо Камара нібито більшу частину року тренувалися в Росії, а повернулися на батьківщину тільки за тиждень до захоплення влади.

    Одне з джерел підозрює, що такі дії не плануються за тиждень до їх початку, так що план захоплення влади Діава і Камара, очевидно, розробляли за кордоном.

    У виданні зазначають, що не можуть підтвердити керівництво повстанням або будь-яку допомогу з боку Росія, хоча вона явно була задіяна в боротьбу за владу у багатьох африканських державах в останні роки.

    Заколот в Малі розпочався 18 серпня на військовій базі неподалік від столиці Бамако

    США засудили події в Малі і закликали військових звільнити заарештованих державних діячів та їхніх родичів, а також відновити в країні конституційний порядок.

    Нагадаємо, Україна рішуче засуджує неконституційну зміну влади в Малі через військовий переворот.

    Зазначимо, що Африканський союз призупинив членство Малі через військовий переворот.

    Як відомо, президент Малі пішов у відставку та розпустив парламент після військового перевороту.

    Нагадаємо, у передмісті столиці Малі – країні на північному заході Африки – 18 серпня розпочався заколот військових.

    Національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.

    Того ж дня бунтівні військові затримали президента та прем’єра Малі.

    Перед цим прем’єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою».

    У Євросоюзі заявили, що військовий переворот у Малі не є вирішенням кризи.

    Росія військові переворот Африка
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