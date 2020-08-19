Військовий переворот: президент Малі пішов у відставку та розпустив парламент



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Ібрагім Бубакар Кейта виграв президентські вибори в 2018 році

Кейта заявив в телевізійному зверненні, що не хоче кровопролиття в країні заради того, щоб залишитися при владі

Під тиском військових заколотників президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта пішов у відставку та розпустив парламент країни.

Про це повідомляє ВВС.

Кейта зробив це через кілька годин після того, як він і прем'єр-міністр країни Бубу Сіссе були заарештовані у вівторок бунтівними військовими.

Ібрагім Бубакар Кейта заявив в телевізійному зверненні, що не хоче кровопролиття в країні заради того, щоб залишитися при владі.

«Якщо сьогодні деякі елементи в наших збройних силах хочуть покінчити з цим шляхом інтервенції, чи є у мене насправді вибір?», – сказав він.

Ібрагім Бубакар Кейта виграв президентські вибори в 2018 році, проте останнім часом в Малі ширилося невдоволення корупцією, некомпетентною економічною політикою і зростанням насильства в деяких регіонах країни.

Також причиною заколоту його учасники називають повне невдоволення вже колишнім президентом та низький рівень доходів громадян.

Критики дій Ібрагіма Бубакара Кейта з червня збирали масові акції протесту на яких вимагали відставки президента.

Як відомо, 18 серпня бунтівні військові затримали президента та прем'єра Малі.

Перед цим прем'єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою».

У Євросоюзі заявили, що військовий переворот у Малі не є вирішенням кризи.

Як повідомлялося, національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.

Нагадаємо, у передмісті столиці Малі — країні на північному заході Африки — 18 серпня розпочався заколот військових.