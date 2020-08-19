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    У світі

    Бунтівні військові арештували президента та прем'єра Малі

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    Президента Малі Ібрагіма Бубакара Кейта затримали в столиці Бамако - Бунтівні військові арештували президента та прем'єра Малі
    Президента Малі Ібрагіма Бубакара Кейта затримали в столиці Бамако

    Затриманню передували заколот військових на базі Каті і затримання кількох високопоставлених цивільних і військових керівників Малі

    Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта затриманий бунтівними військовими в столиці Бамако.

    Про це повідомляє Reuters.

    Агентство AFP уточнило, що разом з президентом був затриманий прем'єр-міністр країни Бубу Сіссе.

    Арешту передували заколот військових на базі Каті і затримання кількох високопоставлених цивільних і військових керівників, повідомляє ЗМІ. За інформацією Financial Afrik, серед них є голова парламенту Мусса Тімбіне.

    Як пише видання Jeune Afrique, в день арешту Кейта перебував у своїй резиденції в Бамако разом з Сіссе і своїм сином, депутатом Карімом Кейтою. Вдень до резиденції прийшла група демонстрантів, що вимагала відставки президента, після чого уряд закликав опозиційні сили до «розуму і патріотизму» і заявив, що готовий до діалогу.

    Через кілька годин президента і прем'єра заарештували і доставили в Каті.

    Опозиційний «Рух 5 червня – Об'єднання патріотичних сил», який бере участь в протесті проти уряду, заявив, що затримання Кейта – це «не військовий заколот, а народне повстання».

    «Ібрагім Бубакар Кейта не хотів слухати своїх людей. Ми запропонували альтернативу, але він відповів вбивствами», - сказав представник руху Нухум Того Reuters.

    Як повідомлялося, національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.

    Нагадаємо, у передмісті столиці Малі — країні на північному заході Африки — розпочався заколот військових.

    політика військові переворот Африка президент уряд
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