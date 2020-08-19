Бунтівні військові арештували президента та прем'єра Малі



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Президента Малі Ібрагіма Бубакара Кейта затримали в столиці Бамако

Затриманню передували заколот військових на базі Каті і затримання кількох високопоставлених цивільних і військових керівників Малі

Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта затриманий бунтівними військовими в столиці Бамако.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство AFP уточнило, що разом з президентом був затриманий прем'єр-міністр країни Бубу Сіссе.

Арешту передували заколот військових на базі Каті і затримання кількох високопоставлених цивільних і військових керівників, повідомляє ЗМІ. За інформацією Financial Afrik, серед них є голова парламенту Мусса Тімбіне.

Як пише видання Jeune Afrique, в день арешту Кейта перебував у своїй резиденції в Бамако разом з Сіссе і своїм сином, депутатом Карімом Кейтою. Вдень до резиденції прийшла група демонстрантів, що вимагала відставки президента, після чого уряд закликав опозиційні сили до «розуму і патріотизму» і заявив, що готовий до діалогу.

Через кілька годин президента і прем'єра заарештували і доставили в Каті.

Опозиційний «Рух 5 червня – Об'єднання патріотичних сил», який бере участь в протесті проти уряду, заявив, що затримання Кейта – це «не військовий заколот, а народне повстання».

«Ібрагім Бубакар Кейта не хотів слухати своїх людей. Ми запропонували альтернативу, але він відповів вбивствами», - сказав представник руху Нухум Того Reuters.

Як повідомлялося, національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.

Нагадаємо, у передмісті столиці Малі — країні на північному заході Африки — розпочався заколот військових.