Африканський союз призупинив членство Малі через військовий переворот



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18 серпня у Малі розпочався заколот військових

В Африканському союзі чекають на відновлення конституційного порядку у Малі

Участь Малі в Африканському союзі призупинена до відновлення в країні конституційного ладу.

Про це повідомила Рада миру і безпеки організації в середу, 19 серпня.

«Організація призупиняє членство Малі в Африканському союзі до повернення конституційного ладу і вимагає звільнення президента Бубакара Кейти, прем'єр-міністра та інших посадових осіб уряду, насильно арештованих армією», – йдеться у заяві.

Як зазначає «Тасс», із заявою виступила і ведуча регіональна організація Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), в якому та назвала заколотників путчистами і закрила кордони з Малі, зупинивши економічну взаємодію з країною «до відновлення конституційного порядку».

Крім того, країни «Групи п'яти» зони африканського Сахеля (Буркіна-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер, Чад), які беруть участь у спільній боротьбі з міжнародним тероризмом в цій частині Африки, також зажадали «негайного і беззастережного» звільнення заарештованого бунтівними військовими президента Малі Ібрагіма Бубакара Кейта.

Як відомо, президент Малі пішов у відставку та розпустив парламент після військового перевороту.

Нагадаємо, у передмісті столиці Малі — країні на північному заході Африки — 18 серпня розпочався заколот військових.

Національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.

Того ж дня бунтівні військові затримали президента та прем'єра Малі.

Перед цим прем'єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою».

У Євросоюзі заявили, що військовий переворот у Малі не є вирішенням кризи.