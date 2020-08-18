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    У світі

    В африканській країні розпочався державний переворот

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    Відомо про щонайменше п'ятьох загиблих - В африканській країні розпочався державний переворот
    Відомо про щонайменше п'ятьох загиблих

    Путчисти захопили в заручники декількох міністрів, в тому числі міністра економіки і фінансів

    У колишній африканській колонії Франції Малі, армія почала повстання, що може призвести до державного перевороту. Про це з посиланням на місцеві джерела повідомляє Reuters.

    Зазначається, що спочатку стрілянина була чутна на військовій базі недалеко від столиці країни, потім заколотники рушили до президентського палацу і взяли під контроль Генеральний штаб.

    «Відомо про щонайменше п'ятьох загиблих. За деякими даними, путч очолює полковник Дьо (Diaw)», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією малійських ЗМІ, путчисти захопили в заручники декількох міністрів, в тому числі міністра економіки і фінансів.

    Посольства деяких краї вже попередили своїх громадян про те, що не варто виходити на вулицю.

    До відома, масові протести проти нинішньої влади тривають у Малі з червня цього року. Опозиція звинувачує уряд і президента Ібрагіма Бубакара Кейт в корупції і нездатності забезпечити безпеку в країні. «Під час зіткнень з силовиками під час протестів загинули щонайменше 14 осіб», - повідомляє ООН.

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