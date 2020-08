У Малі військові арештували керівництво країни й вимагають відставки президента

Військові арештували урядовців і намагаються захопити столицю Бамако та домогтися відставки чинного президента країни Ібрагіма Бубакара Кейти

У передмісті столиці Малі — країні на північному заході Африки — розпочався заколот військових. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що військові арештували урядовців і намагаються захопити столицю Бамако та домогтися відставки чинного президента країни Ібрагіма Бубакара Кейти.

Зазначається, що заколот почався в армійській базі в місті Каті, що за 15 кілометрів від Бамако.

«Там було чутно постріли, після чого в напрямку столиці рушили колони техніки з військовими. По дорозі вони розганяли місцевих жителів по домівках і блокувала дороги. Частина малійців вигукувала гасла на підтримку дій заколотників. Військові арештували кількох топчиновників уряду Малі, зокрема міністрів фінансів, оборони і закордонних справ, прем’єр-міністра, спікера парламенту, а також сина президента країни Каріма Кейту», - йдеться у повідомленні.

A second video Received from Mali taken earlier today showing convoy of troops amid unconfirmed reports of a possible mutiny.

A number of embassies have asked their citizens to stay home following sound of gunfire at an army base. pic.twitter.com/aHsct3fK1f