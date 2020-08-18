У Малі військові арештували керівництво країни й вимагають відставки президента



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Заколот почався в армійській базі в місті Каті, що за 15 кілометрів від Бамако

Військові арештували урядовців і намагаються захопити столицю Бамако та домогтися відставки чинного президента країни Ібрагіма Бубакара Кейти

У передмісті столиці Малі — країні на північному заході Африки — розпочався заколот військових. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що військові арештували урядовців і намагаються захопити столицю Бамако та домогтися відставки чинного президента країни Ібрагіма Бубакара Кейти.

Зазначається, що заколот почався в армійській базі в місті Каті, що за 15 кілометрів від Бамако.

«Там було чутно постріли, після чого в напрямку столиці рушили колони техніки з військовими. По дорозі вони розганяли місцевих жителів по домівках і блокувала дороги. Частина малійців вигукувала гасла на підтримку дій заколотників. Військові арештували кількох топчиновників уряду Малі, зокрема міністрів фінансів, оборони і закордонних справ, прем’єр-міністра, спікера парламенту, а також сина президента країни Каріма Кейту», - йдеться у повідомленні.

A second video Received from Mali taken earlier today showing convoy of troops amid unconfirmed reports of a possible mutiny.

A number of embassies have asked their citizens to stay home following sound of gunfire at an army base. pic.twitter.com/aHsct3fK1f — Samira Sawlani (@samirasawlani) August 18, 2020

За даними джерел Reuters, їх відвезли на базу в Каті.

За повідомленнями, заколотники також захопили президентський палац і будівлю малійської державної телерадіокомпанії ORTM. А сам президент Кейта переховується на базі миротворців ООН і перебуває під охороною французьких військових — хоча раніше з’явилося непідтверджене повідомлення про арешт президента Кейти. Решта чиновників, за повідомленнями, терміново евакуювалися з Бамако.

Скільки саме військових бере участь у заколоті— невідомо. Так само в них немає єдиного керівника. ЗМІ виокремлюють щонайменше чотирьох лідерів заколотників, передусім полковника Національної гвардії Малі Садіо Камара — очільника військової школи на базі в Каті.

Також заколотом керує командувач військового округу Каті полковник Дьо, який начебто поставив Кейті ультиматум: піти у відставку до вечора 18 серпня. Інших політичних вимог заколотники поки не оголошували.

На центральній площі Бамако біля Монументу Незалежності зібралися кілька тисяч прихильників заколоту, які закликають президента Малі піти у відставку. Вони звинувачують його в корупції та економічній кризі. Антиурядові протести тривали в країні й раніше.

Як повідомлялося, в африканській країні розпочався державний переворот.