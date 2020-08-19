ЄС: військовий переворот у Малі не є вирішенням кризи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ЄС закликають бунтівників до діалогу у взаємодії з міжнародними партнерами

Євросоюз не схвалює будь-які спроби антиконституційної зміни влади

Європейський Союз уважно стежить за подіями в Малі і засуджує спробу військового перевороту.

Про це йдеться в заяві голови Європейської ради Шарля Мішеля, опублікованій у вівторок, 18 серпня.

«Військовий переворот ніколи не є вирішенням кризи, якою б глибокою вона не була. ЄС висловлює повну підтримку Економічному співтовариству країн Західної Африки в його зусиллях із пошуку виходу з кризи», – зазначив Мішель.

Також із заявою щодо Малі виступив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, Євросоюз не схвалює будь-які спроби антиконституційної зміни влади.

«Євросоюз засуджує спробу державного перевороту, що триває в Малі...Це ні в якому разі не може стати відповіддю на глибоку соціально-політичну кризу, яка існує в Малі протягом останніх років», – заявив європейський чиновник.

Також він закликав бунтівників до діалогу у взаємодії з міжнародними партнерами, у тому числі з Економічним співтовариством країн Західної Африки, Африканським союзом і ООН.

Як відомо, 18 серпня бунтівні військові затримали президента та прем'єра Малі.

Перед цим прем'єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою».

Як повідомлялося, національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.

Нагадаємо, у передмісті столиці Малі — країні на північному заході Африки — розпочався заколот військових.