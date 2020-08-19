ЄС: військовий переворот у Малі не є вирішенням кризи
Євросоюз не схвалює будь-які спроби антиконституційної зміни влади
Європейський Союз уважно стежить за подіями в Малі і засуджує спробу військового перевороту.
Про це йдеться в заяві голови Європейської ради Шарля Мішеля, опублікованій у вівторок, 18 серпня.
«Військовий переворот ніколи не є вирішенням кризи, якою б глибокою вона не була. ЄС висловлює повну підтримку Економічному співтовариству країн Західної Африки в його зусиллях із пошуку виходу з кризи», – зазначив Мішель.
Також із заявою щодо Малі виступив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
За його словами, Євросоюз не схвалює будь-які спроби антиконституційної зміни влади.
«Євросоюз засуджує спробу державного перевороту, що триває в Малі...Це ні в якому разі не може стати відповіддю на глибоку соціально-політичну кризу, яка існує в Малі протягом останніх років», – заявив європейський чиновник.
Також він закликав бунтівників до діалогу у взаємодії з міжнародними партнерами, у тому числі з Економічним співтовариством країн Західної Африки, Африканським союзом і ООН.
Як відомо, 18 серпня бунтівні військові затримали президента та прем'єра Малі.
Перед цим прем'єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою».
Як повідомлялося, національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.
Нагадаємо, у передмісті столиці Малі — країні на північному заході Африки — розпочався заколот військових.