Підготував 40 тис. найманців: СБУ оголосила підозру голові університету спецназу ім. Путіна

Під керівництвом Вайханова на базі університету налагоджено виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БпЛА

СБУ повідомила про підозру Байбетару Вайханову, очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна, у якому з початку повномасштабного вторгнення пройшли військову підготовку понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Вайханов входить до найближчого оточення Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань РФ, зазначається у повідомленні.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення у ворожому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців. Серед них – бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення «Північ-Ахмат» та полків «Ахматросія», «Ахмат-Чечня» 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ.

Усі вони беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах, наголосили в українській спецслужбі.

фото: СБУ

«Спершу ніж потрапити на передову слухачі «університету Путіна» проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу у м. Гудермес. Там з ними проводять комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку. Після закінчення «курсів» бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій Сил оборони», – розповідають в СБУ, зазначаючи, що під керівництвом Вайханова на базі його університету з листопада 2023 року налагоджено виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БПЛА.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Вайханову про підозру ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, відомий російський актор, співак, зірка серіалу «Універ», Віталій Гогунський отримав підозру від Служби безпеки: він закликав до війни проти України.

Також контррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України викрила прикордонника, який збирав для федерельної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю. Про це повідомляє пресцентр СБУ.