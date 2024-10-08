Ракетна атака по Харкову: 21 людина поранена, серед них дитина

Терехов повідомив, що під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей, рятувальники роблять все для допомоги їм

Глава ОВА Синєгубов заявив, що РФ вдарила КАБом по Інсдустріальному району Харкова

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, унаслідок чого пошкоджене цивільне виробництво, Кількість постраждалих від ворожого обстрілу цивільного підприємства зросла до 11. один з них у важкому стані. Всього шпиталізовані троє. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов

Згодом Терехов уточнив, що «приліт» був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється.

«На місці масштабна пожежа», – написав мер міста.

Глава ОВА Синєгубов заявив, що РФ вдарила КАБом по Інсдустріальному району Харкова.

«За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються», – додав він.

Також Терехов повідомив, що під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей, рятувальники роблять все для допомоги їм.

Станом на 11:54 кількість поранених зросла до 16, повідомив Терехов.

О 12:35 Синєгубов заявив, що кількість постраждалих збільшилася до 21. Терехов уточнив, що 17 з них ушпиталені.