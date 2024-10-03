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Атака на Київщину: уламки збитих дронів впали у п’ятьох районах області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака на Київщину: уламки збитих дронів впали у п’ятьох районах області
Наразі оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки
фото: ДСНС

У трьох районах зафіксовано загорання трав’яного настилу

У ніч на 3 жовтня Росія масовано атакувала Київщину ударними дронами. У регіоні результативно працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Ворожі цілі знищені. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено», – поінформував начальник КОВА.

За словами Кравченка, уламки збитих ворожих цілей виявили у п’яти районах області. «У трьох районах зафіксовано загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано», – зазначив Кравченко.

Наразі оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки.

Як повідомлялося, вночі російські окупанти вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. Ворог діяв за вже відпрацьованою схемою: напад вночі, використання дронів типу «Shahed», захід на місто з різних напрямків та висот, атаки групами різної чисельності. 

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5,5 год. Перші групи дронів з'явилися ще до опівночі, а протягом ночі ворог постійно запускав нові БПЛА.

Зазначається, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони, жоден з ворожих дронів не досяг своєї мети. В повітряному просторі навколо Києва було знищено близько півтора десятка ударних безпілотників. 

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Теги: росія окупанти напад місто населення ворог тривога війна Київщина

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