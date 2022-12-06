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Безпілотники, які атакували аеродроми РФ, летіли з України – The New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Безпілотники, які атакували аеродроми РФ, летіли з України – The New York Times
Українська сторона не підтверджує своєї причетності до вибухів
фото: соцмережі

У видання зазначають, що удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в тилу Росії

Безпілотники, якими було атаковано аеродроми Росії вранці 5 грудня, запустили з території України. Один із ударів нібито було завдано за допомогою українського спецназу. Про це повідомляє The New York Times.

Видання з посиланням на міноборони РФ та високопоставленого українського чиновника зазначає, що безпілотників було запущено з території України, і щонайменше одного з ударів було завдано за допомогою спецпідрозділів поблизу бази, які допомагали наводити безпілотники на ціль.

«Удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в тилу Росії, підвищуючи ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на такій великій відстані», – йдеться у матеріалі NYT.

Варто зазначити, що українська сторона не підтверджує своєї причетності до вибухів на російських стратегічних аеродромах.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки Росії поклало відповідальність за удари по військових аеродромах у Рязанській та Саратовській областях на Україну.

Нагадаємо, російські пабліки оприлюднили відео пожежі на аеродромі в Курській області після атаки дрону. 

Теги: Міноборони безпілотник росія аеродром війна

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