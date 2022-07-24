Під посольством РФ у Кишиневі відбулася масштабна акція протесту (фото, відео)

Біля російського дипломатичного представництва в Молдові звучали сирени повітряної тривоги

У неділю, 24 липня, в рамках кампанії #TerroRussia в Кишиневі відбулася «шумова» акція солідарності з Україною та проти російської агресії, передає кореспондент «Главкома».

Біля російського посольства в Республіці Молдова тривають протести. Недільна демонстрація була присвячена п'ятьом місяцям повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

«Ми вирішили показати, яка Україна зараз (на п’ятому місяці повномасштабного вторгнення РФ – ред.), розмістити мішки, колючий дріт, як на блокпості, для того, щоб передати атмосферу. Наші активісти зробили муляж танка, як символ України, яка себе захищає. Також зараз по всьому світу проходять мітинги під хештегом #TerroRussia. Це акції протесту, які закликають визнати Росію країною-терористом, а літачки, які ви можете побачити, облиті червоною фарбою, – це російські літаки, які несуть смерть», – розповіла організаторка акції, громадянка Молдови Діана.

В акції взяли участь як громадяни Молдови, так і біженці з України.

«Я виходжу показати, що Херсон – це Україна. Ми в будь-якому випадку звільнимо Херсон, і я поїду додому», – розповіла учасниця акції Анна, що місяць тому виїхала з дитиною до Молдови.

Час від часу активісти вмикали сирени повітряної тривоги, щоб працівники посольства «насолодилися звуками, під які ось уже п’ять місяців засинають та прокидаються українці».

Учасники розмістили біля російського дипломатичного представництва муляж танка й розкидали паперові літачки, облиті червоною фарбою.

«Ми хочемо показати, що ми разом, що підтримуємо один одного, і протести – це дуже важливо. І ми не будемо зупинятися», – додала організаторка.

Діана розповіла, що вважає підтримку безпосередньо молдовського суспільства дуже високою. «Ми спостерігаємо, як нам сигналять у підтримку на наші акції (щоденні акції «Посигналь, якщо ти проти війни», – ред.), викрикують «Слава Україні!», – пояснює Діана.

Протест завершився перформансом від молдовського колективу барабанщиків. Виступ символізував, що відповідальність за воєнні злочини, які Росія щоденно вчиняє проти українців, уже стукає у їхні двері.

Як повідомляв «Главком», у Молдові вже п’ять місяців щодня проходять незвичні протести у підтримку України.

Нагадаємо, суд у Гаазі може висунути РФ звинувачення у воєнних злочинах до кінця 2022 року.

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