Безпека Молдови: країна керується даними 2018 року та ігнорує загрозу РФ

Останній документ щодо безпекової ситуації «взяв до уваги регіональні тренди після 2014 року»

Молдова при оцінці ризиків керується аналізом безпекових загроз у регіоні аналізом 2018 року. Про це сказав міністр оборони Молдови Анатолій Носатий в ефірі авторського проекту Лілії Бурковські «Територія свободи» в четвер, 7 липня, передає «Главком».

«На цей момент, враховуючи ситуацію в Україні та Чорноморському регіоні, великих ризиків ми не бачимо, але ми моніторимо ситуацію», – сказав Носатий.

Міністр додав, що останнього разу аналіз безпекових загроз, яким керується молдовська влада при оцінці ризиків був представлений у 2018 році.

«Щоразу робиться детальний аналіз, з якими ризиками може зіштовхнутися Молдова, виходячи з ситуації, яка розгортається сьогодні. Останній документ був розроблений 2018. Останній документ взяв до уваги регіональні тренди після 2014 року, коли відбулася анексія (Криму) в Україні. Звісно, ми переглянули ситуацію й оцінили можливості, яких ми потребуємо. Найголовніше – забезпечити безпеку Республіку Молдова», – пояснив міністр.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Ворог обстрілює і бомбить міста та села України, катує і вбиває мирне населення. Того самого дня у Молдові оголосили режим надзвичайного стану на 60 днів. Пізніше прем'єр-міністр країни Наталя Гаврилиця заявила, що у Молдові надзвичайний стан діятиме доти, доки в Україні триває війна. Згодом депутати парламенту Молдови проголосували за продовження надзвичайного стану в країні ще на 45 днів, починаючи з 24 червня.

Також раніше президент Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набув чинності 24 червня.

Раніше стало відомо, що одна із російських ракет, якими окупанти обстріляли Одещину, влучила в танкер Millennial Spirit під прапором Молдови.

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