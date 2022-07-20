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  4. Під посольством РФ у Молдові проходять незвичні протести (фото)
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    Соціум

    Під посольством РФ у Молдові проходять незвичні протести (фото)

    Мітингувальники стоять із закликами до автомобілістів посигналити на підтримку України - Під посольством РФ у Молдові проходять незвичні протести (фото)
    Мітингувальники стоять із закликами до автомобілістів посигналити на підтримку України
    фото: Маріанна Паньків/glavcom.ua

    Протести та акції в підтримку України відбуваються в Кишиневі щодня з 24 лютого

    Під посольством Росії у Молдові п’ятий місяць щоденно відбуваються протести в підтримку України. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    «Нас з самого початку було декілька людей, тому вибрали формат «шумового протесту». Ми стоїмо біля посольства з закликами до автомобілістів посигналити на підтримку України. Все одно це шум», – розповіла організаторка акції Діана.

    Активістка родом із Кишинева. Діана розповіла, що найбільше виснаження відчувалося на 50-й день протесту, але після цього активісти вже перестали рахувати дні.

    «Я сама з Кишинева, я місцева. У перший день війни було дуже багато людей, але ми вирішили, що будемо виходити щодня. На початку до нас долучалися і місцеві, і біженці з України. Було таке, що люди з тролейбусів виходили й долучалися до нас. Так в нас щодня тривають чотиригодинні мітинги», – розповіла Діана.

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    Під посольством РФ у Молдові проходять незвичні протести (фото)
    Під посольством РФ у Молдові проходять незвичні протести (фото)
    Під посольством РФ у Молдові проходять незвичні протести (фото)
    фото: Маріанна Паньків/glavcom.ua

    Протести та акції відбуваються в Кишиневі щодня з 24 лютого, але раз на місяць організатори закликають виходити на масовий протест до посольства Росії в Кишиневі.

    Цього місяця масштабна акція запланована на неділю 24 липня.

    Як повідомляв «Главком», українські біженці в Румунії щосуботи влаштовують антивоєнні акції у підтримку України.

    Теги: росія окупанти Молдова війна протест активісти Україна окупація #stoprussia
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    Під посольством РФ у Молдові проходять незвичні протести (фото)