Підпал румунського парламенту: поліція арештувала підозрюваного

Чоловіку загрожує до семи років в’язниці за «знищення, пошкодження або приведення в непридатність майна шляхом підпалу»

Чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю біля входу до парламенту

Поліція Бухареста заявила про затримання чоловіка, який напередодні, 17 вересня, кинув пляшку із запалювальною сумішшю біля входу для відвідувачів будівлі парламенту Румунії. Про це повідомляє Digi24.

Правоохоронці спершу затримали чоловіка на 24 години, аби доправити до відділку поліції, взяти відбитки пальців і залучити до слідчих дій. Пізніше суддя у Бухаресті обрала йому запобіжний захід – взяття під варту на 30 днів.

Чоловіку загрожує до семи років в’язниці за «знищення, пошкодження або приведення в непридатність майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, якщо це могло створити небезпеку для інших осіб чи майна».

Нагадаємо, у Румунії в Палаці парламенту чоловік влаштував пожежу, йому вдалося втекти. За даними слідства, чоловік кинув легкозаймисту речовину в Палаці парламенту. Пожежа виникла в кімнаті для відвідувачів, з будівлі евакуювали близько три сотні людей.

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До слова, лідер партії «Сила правих» Людовік Орбан оголосив про своє рішення балотуватися на посаду президента Румунії.