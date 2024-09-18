Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Підпал румунського парламенту: поліція арештувала підозрюваного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підпал румунського парламенту: поліція арештувала підозрюваного
Чоловіку загрожує до семи років в’язниці за «знищення, пошкодження або приведення в непридатність майна шляхом підпалу»
фото: Digi24

Чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю біля входу до парламенту

Поліція Бухареста заявила про затримання чоловіка, який напередодні, 17 вересня, кинув пляшку із запалювальною сумішшю біля входу для відвідувачів будівлі парламенту Румунії. Про це повідомляє Digi24.

Правоохоронці спершу затримали чоловіка на 24 години, аби доправити до відділку поліції, взяти відбитки пальців і залучити до слідчих дій. Пізніше суддя у Бухаресті обрала йому запобіжний захід – взяття під варту на 30 днів.

Чоловіку загрожує до семи років в’язниці за «знищення, пошкодження або приведення в непридатність майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, якщо це могло створити небезпеку для інших осіб чи майна».

Нагадаємо, у Румунії в Палаці парламенту чоловік влаштував пожежу, йому вдалося втекти. За даними слідства, чоловік кинув легкозаймисту речовину в Палаці парламенту. Пожежа виникла в кімнаті для відвідувачів, з будівлі евакуювали близько три сотні людей.

Палієві загрожує до семи років позбавлення волі
Палієві загрожує до семи років позбавлення волі
фото з соцмереж

До слова, лідер партії «Сила правих» Людовік Орбан оголосив про своє рішення балотуватися на посаду президента Румунії.

Читайте також:

Теги: Румунія чоловік суд арешт пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахед» впав на цегляну будівлю складу в Гомелі
Упродовж ночі Білорусь тричі піднімала винищувачі для збиття російських дронів
5 вересня, 13:25
РФ ударила по житлових кварталах Львова та Кривого Рогу
Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото)
4 вересня, 09:05
Путін планує візит до країни, яка може його заарештувати
Візит Путіна в Монголію. Що заплатила Росія за безпеку диктатора?
1 вересня, 16:00
Один з ударів росіян припав по центральній частині Харкова
Обстріл Харкова та перше золото України на Паралімпіаді-2024. Головне за 30 серпня
30 серпня, 21:00
Пожежа на нафтобазі на Ростовщині триває вже більше тижня
На Ростовщині дев'яту добу палає нафтобаза
26 серпня, 23:49
Дуров знав, що французька влада видала ордер на його арешт. Невідомо, чому він вирішив прилетіти до Ле Бурже
Арешт засновника Telegram у Парижі. Хто такий Павло Дуров і в чому його звинувачують
25 серпня, 09:49
Зеленський відзначив державними нагородами відомих іноземних політиків
Зеленський присвоїв державні нагороди впливовим іноземцям: перелік
24 серпня, 12:18
Займання трапилося в Пролетарську, де неподалік горить нафтобаза
У Ростовській області пожежа з нафтобази перекинулась на житловий сектор (відео)
23 серпня, 21:22
Вночі Москву атакували безпілотники
Робота ППО на Київщині та атака безпілотників на Москву: головне за ніч
21 серпня, 08:05

Соціум

Німеччина виділила додаткові кошти на лікування поранених українців
Німеччина виділила додаткові кошти на лікування поранених українців
Підпал румунського парламенту: поліція арештувала підозрюваного
Підпал румунського парламенту: поліція арештувала підозрюваного
У Лівані масово вибухає техніка: понад сотню людей поранено (фото, відео)
У Лівані масово вибухає техніка: понад сотню людей поранено (фото, відео)
Український «Культурний десант» продовжує свою місію в США: подробиці
Український «Культурний десант» продовжує свою місію в США: подробиці
Влада заборонила росіянам поширювати відео з місця пожежі у Торопці
Влада заборонила росіянам поширювати відео з місця пожежі у Торопці
Тайванська компанія з виробництва пейджерів прокоментувала причетність до вибухів у Лівані
Тайванська компанія з виробництва пейджерів прокоментувала причетність до вибухів у Лівані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
20K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
11K
Повітряний бій буде програно: експерт розкритикував озброєння українських F-16

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua