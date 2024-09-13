Головна Світ Політика
search button user button menu button

Румунія відреагувала на удар РФ по сухогрузу в Чорному морі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Румунія відреагувала на удар РФ по сухогрузу в Чорному морі
Українське судно з пшеницею було вражене російською ракетою біля румунських територіальних вод за 55 км від міста Сфинту - Георге
фото: Romania Insider

Румунія рішуче засудила напад РФ на торгове судно в Чорному морі

Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило атаку російських військ по судну в Чорному морі, назвавши його «безпрецедентною ескалацією дій Росії в її незаконній війні проти України». Про це йдеться у заяві відомства у соцмережі Х. 

«Румунія рішуче засуджує напад РФ на торгове судно в Чорному морі. Ця безпрецедентна ескалація незаконної війни Росії проти України порушує міжнародне право і загрожує глобальній продовольчій безпеці. РФ повинна припинити напади на комерційні судна та поважати свободу судноплавства», – йдеться у заяві румунського МЗС.

Як зазначає Romania Insider, українське судно з пшеницею було вражене російською ракетою біля румунських територіальних вод за 55 км від румунського міста Сфинту – Георге.  

Румунська берегова охорона підтвердила інцидент і повідомила, що їхній корабель морського спостереження MAI 0201, який виконував місію з патрулювання і спостереження в цьому районі, був відправлений до судна, яке передало повідомлення, щоб надати допомогу в разі необхідності. Але потреба в допомозі не виникла.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засуджує будь-які напади – де б вони не відбувалися – на цивільних осіб та інфраструктуру, «зокрема й найостанніші удари». Про це заявив речник генсека Стефан Дюжаррік, коментуючи обстріл Росією в Чорному морі судна із зерном, яке з України прямувало до Єгипту.

Раніше повідомлялося, що, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат, повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. «Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу», – каже він.

Читайте також:

Теги: Румунія напад корабель росія Україна зерно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

І Трамп і Гарріс вважають себе переможцями дебатів
Дебати Гарріс і Трампа: якою була перша реакція учасників після ефіру
11 вересня, 10:51
Канцлер Німеччини зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників
Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем ППО Iris-T
4 вересня, 17:39
Святослав Болінський, засновник юридичної компанії «Болінський і команда»
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Росіяни змусили попів молитися біля НПЗ під Ростовом
Страшна пожежа на Ростовщині триває четвертий день. Росіяни вдалися до крайнього засобу (фото)
21 серпня, 11:07
Нині українці воюють за символи і цінності, які у боротьбі з нацистами та совєтами відстоювали прибічники Степана Бандери, переконаний Вахтанг Кіпіані
Історик Вахтанг Кіпіані: Президент Зеленський повинен повернути Бандері Героя України Інтерв’ю
16 серпня, 20:30
JASSM-ER – це на даний момент найбільш далекобійна керована ракета з «конвенційною» бойовою частиною
Україна може отримати далекобійні ракети AGM-158 під F-16. Що про них відомо
16 серпня, 12:12
З 2 вересня банк припинить здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізичних осів
Raiffeisen Bank обмежив для росіян валютні перекази за кордон
15 серпня, 13:23
Пономарьов: «Кац і Ходорковський допомагають росіянам і вже думають про майбутні вибори»
Російська опозиція ллє сльози за тим, що відбувається на Курщині – Ілля Пономарьов
14 серпня, 22:00
«Задонатила на «Азов»: пропагандистка Доліна втратила житло і всі заощадження
«Задонатила на «Азов»: пропагандистка Доліна втратила житло і всі заощадження
13 серпня, 16:16

Політика

Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на €118 млн
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на €118 млн
Румунія відреагувала на удар РФ по сухогрузу в Чорному морі
Румунія відреагувала на удар РФ по сухогрузу в Чорному морі
Кім Чен Ин вперше засвітився на заводі зі збагачення урану: чим цікавий об'єкт
Кім Чен Ин вперше засвітився на заводі зі збагачення урану: чим цікавий об'єкт
Прем’єр Британії відповів Путіну на погрози щодо війни Росії з НАТО
Прем’єр Британії відповів Путіну на погрози щодо війни Росії з НАТО
Головні досягнення та провали НАТО за 10 років: думка Єнса Столтенберга
Головні досягнення та провали НАТО за 10 років: думка Єнса Столтенберга
Кремль покарав співробітників британського посольства через «шпигунство»
Кремль покарав співробітників британського посольства через «шпигунство»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
6224
Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям
5735
Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців
5734
Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері
4385
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3020
Коли почнуться стабільні відключення світла: ексглава «Укренерго» дав прогноз

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua