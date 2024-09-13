Румунія відреагувала на удар РФ по сухогрузу в Чорному морі

Українське судно з пшеницею було вражене російською ракетою біля румунських територіальних вод за 55 км від міста Сфинту - Георге

Румунія рішуче засудила напад РФ на торгове судно в Чорному морі

Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило атаку російських військ по судну в Чорному морі, назвавши його «безпрецедентною ескалацією дій Росії в її незаконній війні проти України». Про це йдеться у заяві відомства у соцмережі Х.

«Румунія рішуче засуджує напад РФ на торгове судно в Чорному морі. Ця безпрецедентна ескалація незаконної війни Росії проти України порушує міжнародне право і загрожує глобальній продовольчій безпеці. РФ повинна припинити напади на комерційні судна та поважати свободу судноплавства», – йдеться у заяві румунського МЗС.

Як зазначає Romania Insider, українське судно з пшеницею було вражене російською ракетою біля румунських територіальних вод за 55 км від румунського міста Сфинту – Георге.

Румунська берегова охорона підтвердила інцидент і повідомила, що їхній корабель морського спостереження MAI 0201, який виконував місію з патрулювання і спостереження в цьому районі, був відправлений до судна, яке передало повідомлення, щоб надати допомогу в разі необхідності. Але потреба в допомозі не виникла.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засуджує будь-які напади – де б вони не відбувалися – на цивільних осіб та інфраструктуру, «зокрема й найостанніші удари». Про це заявив речник генсека Стефан Дюжаррік, коментуючи обстріл Росією в Чорному морі судна із зерном, яке з України прямувало до Єгипту.

Раніше повідомлялося, що, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат, повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. «Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу», – каже він.