Колишній прем'єр Румунії планує балотуватися на пост президента

Лідер «Сила правих» сказав, що вся його кар'єра – це робота і зусилля, і він завжди обирав правильний шлях, навіть якщо він був набагато складнішим

Людовік Орбан має намір балотуватиметься на посаду президента

Лідер партії «Сила правих» Людовік Орбан оголосив про своє рішення балотуватися на посаду президента Румунії. Про це повідомляє News.ro.

У своїй заяві Орбан підкреслив, що його рішення ґрунтується на почутті морального обов’язку перед громадянами та відповідальності за майбутнє країни.

«Я прийняв рішення балотуватися на посаду президента, оскільки вважаю це своїм моральним обов’язком перед громадянами Румунії та жестом відповідальності перед майбутнім Румунії», – заявив він у парламенті.

Політик також зазначив, що за понад 30 років своєї кар'єри він обіймав різні посади, що дозволило йому служити громадянам.

Під час оголошення Орбана підтримав лідер Партії Народного Руху Еуген Томак, який назвав створення«правого політичного полюсу» важливою подією та підготовкою до головної політичної битви цього року.