Атака російських «Шахедів» на Україну: Румунія звернулася до НАТО з проханням

У жовтні посадовці НАТО розглядатимуть питання знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників

НАТО повинно застосувати «рішучі скоординовані» заходи у відповідь на російські ракети або безпілотники, які потрапляють у повітряний простір Альянсу. Про це заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, повідомляє Reuters.

«Держави B9 («Бухарестської дев'ятки» – «Главком») глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО», – заявив Тилвар журналістам.

Міністри оборони держав на східному фланзі НАТО «Бухарестської дев'ятки» провели зустріч у Бухаресті. «Ось чому необхідні рішучі, скоординовані дії на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони», – сказав він.

Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у жовтні необхідно буде розглянути питання щодо знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників.

«Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі у діях Росії», – додав Залевський.

Як повідомлялося, у румунському парламенті планують розглянути законопроєкт, згідно з яким армії країни буде надано дозвіл збивати ворожі безпілотники, які порушують повітряний простір країни.

Нагадаємо, російські загарбники застосували проти України понад 640 ударних БпЛА типу «Шахед» за першу половину вересня.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що нібито домовився з Україною не висвітлювати те, що на територію його країни залітають безпілотники.