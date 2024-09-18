Головна Світ Політика
search button user button menu button

Атака російських «Шахедів» на Україну: Румунія звернулася до НАТО з проханням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака російських «Шахедів» на Україну: Румунія звернулася до НАТО з проханням
Російські безпілотники неодноразово залітали в повітряний простір Румунії
фото з відкритих джерел

У жовтні посадовці НАТО розглядатимуть питання знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників

НАТО повинно застосувати «рішучі скоординовані» заходи у відповідь на російські ракети або безпілотники, які потрапляють у повітряний простір Альянсу. Про це заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, повідомляє Reuters.

«Держави B9 («Бухарестської дев'ятки» – «Главком») глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО», – заявив Тилвар журналістам.

Міністри оборони держав на східному фланзі НАТО «Бухарестської дев'ятки» провели зустріч у Бухаресті. «Ось чому необхідні рішучі, скоординовані дії на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони», – сказав він.

Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у жовтні необхідно буде розглянути питання щодо знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників.

«Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі у діях Росії», – додав Залевський.

Як повідомлялося, у румунському парламенті планують розглянути законопроєкт, згідно з яким армії країни буде надано дозвіл збивати ворожі безпілотники, які порушують повітряний простір країни.

Нагадаємо, російські загарбники застосували проти України понад 640 ударних БпЛА типу «Шахед» за першу половину вересня.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що нібито домовився з Україною не висвітлювати те, що на територію його країни залітають безпілотники.

Читайте також:

Теги: росія НАТО війна Румунія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити стратегію ветеранської політики на період до 2030 року
Зеленський доручив уряду затвердити нацстратегію ветеранської політики
22 серпня, 20:22
Туск та Моді у Польщі, 22 серпня 2024 року
Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні
22 серпня, 20:33
Російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками
У Києві завершилася одна з найдовших тривог за час повномасштабної війни: деталі
26 серпня, 14:43
Наступ на Курщину допоміг зруйнувати наратив про те, що Україна буцімто нездатна зупинити військову міць Росії.
Яких цілей досягли ЗСУ на Курщині: Аналіз The Wall Street Journal
25 серпня, 11:22
Дмитро Плетенчук розповів, як росіяни намагаються захистити Керченський міст
Як РФ намагається захистити Кримський міст? Відповідь Військово-морських сил
25 серпня, 11:52
Презентація Apple, Швеція передає Україні нове озброєння. Головне за 9 вересня
Презентація Apple, Швеція передає Україні нове озброєння. Головне за 9 вересня
9 вересня, 21:00
Кремлівська агентура зосередила свої зусилля саме на Німеччині, де нещодавно пройшли місцеві вибори
ФБР назвало головну мішень російської дезінформації у Європі
6 вересня, 11:32
Губернатор Курської області оголосив обов'язкову евакуацію з Рильського та Хомутовського району
На Курщині влада оголосила евакуацію ще з двох районів
16 вересня, 17:20
«Лікарі без кордонів» працювали у РФ з 1992 року 
Організація «Лікарі без кордонів» заявила про вихід із Росії
16 вересня, 20:06

Політика

Атака російських «Шахедів» на Україну: Румунія звернулася до НАТО з проханням
Атака російських «Шахедів» на Україну: Румунія звернулася до НАТО з проханням
Пейджери перед вибухом у Лівані видавали звук, люди підносили їх до обличчя – NYT
Пейджери перед вибухом у Лівані видавали звук, люди підносили їх до обличчя – NYT
Зеленський визначив склад української делегації на сесію Генсамблеї ООН
Зеленський визначив склад української делегації на сесію Генсамблеї ООН
Вірменія виходить із ОДКБ? Прем’єр Пашинян зробив жорстку заяву
Вірменія виходить із ОДКБ? Прем’єр Пашинян зробив жорстку заяву
Вибухи пейджерів «Хезболли» у Лівані: реакція світових ЗМІ
Вибухи пейджерів «Хезболли» у Лівані: реакція світових ЗМІ
Стало відомо, що насправді було у пейджерах, що вибухнули в Лівані
Стало відомо, що насправді було у пейджерах, що вибухнули в Лівані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
72K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
21K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9023
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua