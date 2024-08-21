Робота ППО на Київщині та атака безпілотників на Москву: головне за ніч

Вночі у Києві тричі лунала повітряна тривога

Російські війська вночі атакували Київщину. Окупанти вдруге за добу обстріляли Запоріжжя. Росіяни скаржилися на атаку дронів в Ростовській області. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Росіяни вдруге обстріляли селище на Запоріжжі – ОВА

Запорізьке селище Малокатеринівка знову стало мішенню російських окупантів пізно ввечері 20 серпня. Про це повідомляв керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Новий обстріл стався через кілька годин після того, як російський снаряд влучив у дитяче кафе, спричинивши численні жертви та поранення. Внаслідок повторного обстрілу у Малокатеринівці виникли пожежі у приватних будинках. Наразі інформація про можливих постраждалих відсутня.

У Київській області працювало ППО

У ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працювали по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Окупаційна влада стверджувала, що жертв і руйнувань внаслідок падіння уламків ракети немає. Однак, місцеві Telegram-канали та медіа повідомляли про масштабну пожежу, що виникла після інциденту.

Ракетна атака на Ростовську область

У ніч проти 21 серпня в районі міста Новошахтинськ Ростовської області спалахнула сильна пожежа. Це сталося невдовзі після того, як російська влада заявила про збиття української ракети силами ППО в західній частині регіону.

Москву атакували безпілотники (відео)

У ніч на 21 серпня Москву знову накрила хвиля тривоги через атаку безпілотників. Мер міста Сергій Собянін повідомляв про серію атак, які були відбиті силами протиповітряної оборони. За його словами, щонайменше 10 безпілотних літальних апаратів намагалися досягти цілей у столиці, але були збиті в Підмосков'ї.