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Упродовж ночі Білорусь тричі піднімала винищувачі для збиття російських дронів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Упродовж ночі Білорусь тричі піднімала винищувачі для збиття російських дронів
«Шахед» впав на цегляну будівлю складу в Гомелі
фото: з відкритих джерел

У Гомелі через падіння російського збитого дрона спалахнула пожежа

У ніч на 5 вересня Білорусь підіймала у повітря винищувачі через російські дрони. Про це повідомила пресслужба міноборони Білорусі. 

«Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, імовірно, безпілотними літальними апаратами. Було прийнято рішення їх знищити. Своєчасними діями чергових сил протиповітряної оборони були знищені всі цілі-порушники», – заявив начальник генштабу Білорусі Сергій Крилов. 

У білоруському Гомелі збитий російський дрон упав на склад, виникла пожежа. Як зазначається, вогонь пошкодив 5 кв. м покрівлі, постраждалих немає. 

За інформацією моніторингового проєкту «Беларускі Гаюн» близько першої години два ударні дрони Shahed зайшли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Через пів години з військового аеродрому «Барановичі» було піднято черговий винищувач. О 01:34 і 01:36 звуки вибухів чули в Гомельському районі. Місцеві заявили про роботу сил ППО по російських безпілотниках. Згодом о 2:20 з аеродрому «Барановичі» був піднятий другий винищувач, який полетів на південний схід.
«Ще один шахед зайшов у Білорусь близько 02:28, Відомо, що дрон рухався в напрямку на Хойники», – ідеться в повідомленні проєкту «Беларускі Гаюн».

Втретє ще один винищувач білоруська авіація підіймала з аеродрому« Барановичі» о 03:10. Невдовзі у Гомельську область зайшов ще один російський дрон Shahed. Гаюн повідомив, що дрон рухався у напрямку селища Брагін.

«Відомо, що «Шахед» впав на цегляну будівлю складу в Гомелі на провулку Ілліча, 8-й, внаслідок чого загорівся склад. Також зазначимо, що під час роботи ППО по шахедах у Гомелі не вмикали сирени повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні. 

Раніше в міноборони Білорусі заявило, що в ніч на четвер у небі над країною було збито безпілотники. Вони не уточнили скільки їх було.

Теги: пожежа Білорусь авіація Міноборони винищувач дрон

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