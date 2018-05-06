Після аварії на шахті у Польщі шукають чотирьох гірників

Рятувальники змогли знайти і витягти на поверхню двох шахтарів

На шахті «Зофіювка» на півдні Польщі від суботи триває рятувальна операція з пошуку зниклих гірників після підземних поштовхів потужністю 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Рятувальники змогли знайти і витягти на поверхню двох шахтарів, третього гірника без ознак життя вдалося виявити, хоча його ще не підняли на поверхню, а доля чотирьох



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Рятувальники змогли знайти і витягти на поверхню двох шахтарів

На шахті «Зофіювка» на півдні Польщі від суботи триває рятувальна операція з пошуку зниклих гірників після підземних поштовхів потужністю 3,5 бала за шкалою Ріхтера.

Рятувальники змогли знайти і витягти на поверхню двох шахтарів, третього гірника без ознак життя вдалося виявити, хоча його ще не підняли на поверхню, а доля чотирьох інших поки невідома.

«Група рятувальників з важким обладнанням намагається пробитися до третього гірника, якого придавлено елементами конструкції», - повідомив голова Ястжембської вугільної компанії, до складу якої входить шахта, Даніель Озон.

За його словами, цей шахтар не подає ознак життя. Водночас, тривають пошуки чотирьох інших шахтарів, доля яких невідома. В рятувальній операції беруть участь понад 200 осіб, які часто змінюються з огляду на нестачу кисню і потребу працювати у кисневих масках.

Голова компанії повідомив, що буде створено спеціальну комісію, яка з'ясовуватиме причини підземних поштовхів та аварії.

Місце катастрофи відвідав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який заявив, що уряд зробить усе можливе, аби врятувати шахтарів. Він побував в шпиталі у двох гірників, яких напередодні вдалося підняти на поверхню. Їх життю не загрожує небезпека.

Як інформувалося, сильні підземні поштовхи в районі шахти сталися в суботу приблизно о 12.00 (за київським часом) на глибині 900 метрів. Більшість гірників самостійно піднялася на поверхню, окрім семи, яких почали шукати після аварії.

З початку цього року на польських шахтах загинуло шестеро шахтарів.

Джерело: Укрінформ