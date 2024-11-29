Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну
Південна Корея відкладе техобслуговування Taurus через брак запчастин
фото із відкритих джерел

Yonhap: Сеул відкладе обслуговування ракет Taurus через деталі, що йдуть до України

Південна Корея планує відкласти на п'ять років технічне обслуговування німецьких ракет Taurus. Про це повідомляє агентство Yonhap. Там уточнили, що таке рішення можуть ухвалити через брак запчастин у японської компанії-виробника, який постачає їх до України.

«Військово-повітряні сили (ВПС) пересувають план здійснення базового технічного обслуговування ракет «повітря-земля» великої дальності Taurus 350K на п'ять років пізніше виробник поставився до цього з несхваленням через нестабільність з поставками певних деталей, що стосуються до двигуна», – йдеться у матеріалі агентства.

Спочатку виконання угоди мало відбутися у 2025 році. Республіка Корея закупила ракети Taurus у 2015 році, і домовленість з їх виробником – німецькою компанією Taurus Systems – передбачала проведення капітального технічного обслуговування кожні десять років.

До слова, південнокорейський уряд відповів відмовою Україні на прохання продати озброєння. Це пов’язано нібито з труднощами експорту, оскільки продаж зброї порушить законодавство про зовнішню торгівлю, що обмежує експорт до зон бойових дій.  Умєров зустрівся з президентом Юн Сок Йолем і міністром національної оборони Кім Йон Хеном. Йшлося про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційні системи та артилерійські снаряди.

Читайте також:

Теги: Південна Корея експорт земля ракета озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Говорячи про поставки в рамках програми PDA, Сінгх зазначила, що деяке озброєння прибуває до України протягом днів і тижнів
Пентагон зробив заяву щодо допомоги Україні до та після інавгурації Трампа
8 листопада, 07:18
«Делегування повноважень, ресурсів і відповідальності регіонам»
План «Стійкого руху до перемоги»
24 листопада, 09:43
Завдяки «Грім-2» Україна отримує можливість завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах на території Росії
Зможе ліквідувати Путіна? Українці розробляють ракету «Грім-2» – The Telegraph
2 листопада, 18:05
Якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання ділянки
Термін приватизації земельних паїв продовжено: деталі закону
7 листопада, 09:56
Першочергово Південна Корея обіцяє надавати оборонне озброєння
Південна Корея ймовірно напряму постачатиме зброю Україні
7 листопада, 13:19
Зенітна ракета MIM-104F комплексу Patriot
The Wall Street Journal: США надсилають Україні понад 500 ракет-перехоплювачів
9 листопада, 13:58
Серед новонароджених – 933 двійні та сім трієнь
Стало відомо, скільки немовлят народилося у столиці за 1000 днів війни
20 листопада, 15:50
Ракета «Орєшнік» за своєю суттю не є новим російським потенціалом
РФ може знову провести випробувальні пуски балістичних ракет: деталі від ISW
23 листопада, 11:18
«Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють», — сказав Терехов, не розкривши деталей
Харків створить «острів енергетичної системи», аби не залежати від відключень
25 листопада, 08:48

Соціум

Кількість інцидентів з російськими літаками у 2024 році досягла рекорду
Кількість інцидентів з російськими літаками у 2024 році досягла рекорду
Українські біженці ще рік матимуть безкоштовну можливість у Литві
Українські біженці ще рік матимуть безкоштовну можливість у Литві
Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну
Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну
Зсув ґрунту в Уганді. Загинуло 15 людей і понад 100 зникло безвісти
Зсув ґрунту в Уганді. Загинуло 15 людей і понад 100 зникло безвісти
Дітей в Австралії зможуть судити до довічного ув'язнення – The Guardian
Дітей в Австралії зможуть судити до довічного ув'язнення – The Guardian
Громадяни ЄС не вважають США основним союзником? Дані опитування
Громадяни ЄС не вважають США основним союзником? Дані опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
38K
«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
12K
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
8135
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
7857
«Мова – це є мова…». Поліцейський з Київщини, що готується до складання іспиту, підірвав мережу (відео)

Новини

Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Сьогодні, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua