Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну

Yonhap: Сеул відкладе обслуговування ракет Taurus через деталі, що йдуть до України

Південна Корея планує відкласти на п'ять років технічне обслуговування німецьких ракет Taurus. Про це повідомляє агентство Yonhap. Там уточнили, що таке рішення можуть ухвалити через брак запчастин у японської компанії-виробника, який постачає їх до України.

«Військово-повітряні сили (ВПС) пересувають план здійснення базового технічного обслуговування ракет «повітря-земля» великої дальності Taurus 350K на п'ять років пізніше виробник поставився до цього з несхваленням через нестабільність з поставками певних деталей, що стосуються до двигуна», – йдеться у матеріалі агентства.

Спочатку виконання угоди мало відбутися у 2025 році. Республіка Корея закупила ракети Taurus у 2015 році, і домовленість з їх виробником – німецькою компанією Taurus Systems – передбачала проведення капітального технічного обслуговування кожні десять років.

До слова, південнокорейський уряд відповів відмовою Україні на прохання продати озброєння. Це пов’язано нібито з труднощами експорту, оскільки продаж зброї порушить законодавство про зовнішню торгівлю, що обмежує експорт до зон бойових дій. Умєров зустрівся з президентом Юн Сок Йолем і міністром національної оборони Кім Йон Хеном. Йшлося про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційні системи та артилерійські снаряди.