Південна Корея відмовила Україні у продажі зброї – SBS

Південна Корея через високий попит і експортні зобов’язання не зможе поставити нові системи Cheongung раніше 2030 року

Раніше президент Південної Кореї заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні

Південнокорейський уряд відповів відмовою Україні на прохання продати озброєння. Це пов’язано нібито з труднощами експорту, оскільки продаж зброї порушить законодавство про зовнішню торгівлю, що обмежує експорт до зон бойових дій. Про це повідомляє телеканал SBS.

Умєров зустрівся з президентом Юн Сок Йолем і міністром національної оборони Кім Йон Хеном. Йшлося про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційні системи та артилерійські снаряди.

«За результатами урядового розгляду було оголошено, що Республіка Корея через високий попит і експортні зобов’язання не зможе поставити нові системи Cheongung раніше 2030 року і не має в своєму розпорядженні запасів танків K2 і самохідок K9 для експорту, які також зацікавили українську сторону», – повідомило джерело SBS.

Зазначається, що кілька південнокорейських оборонних компаній отримали контакти української сторони, оскільки та хотіла придбати зброю. Однак Міністерство національної оборони Південної Кореї дало вказівку компаніям утриматися від самостійного спілкування.

SBS зазначає, що крім невідповідності закону, який забороняє постачання зброї в країну, де триває війна, ще одним стримувальним фактором для Сеула стала позиція обраного президента США Дональда Трампа, який пообіцяв у короткий термін завершити війну в Україні.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вчора прибула до Південної Кореї.

Згодом стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем поділився даними української розвідки про військову співпрацю між Росією і КНДР, сторони також обговорили спільну відповідь на нові безпекові загрози.

До слова, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії.

Президент заявив, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.