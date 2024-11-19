Південна Корея відклала запуск свого суперкомп'ютера через важливу причину

Південна Корея не зможе продовжувати розробку суперкомп'ютера через брак новітніх чіпів

Південна Корея зіткнулася з серйозними труднощами в реалізації свого проєкту суперкомп'ютера, який був відкладений до 2026 року через брак чіпів для штучного інтелекту. Як повідомляють місцеві ЗМІ, дефіцит новітнього обладнання на світовому ринку став на заваді реалізації амбітних планів країни щодо створення потужних обчислювальних систем. Про це пише Wccftech.

Проєкт «Суперкомп'ютер №6», який оцінюється в 2,9 трильйона вон (близько $2 млрд), був спрямрваний на надання обчислювальних потужностей з використанням штучного інтелекту для дослідників та фахівців. Однак через глобальний попит на чіпи для штучного інтелекту Південна Корея зіткнулася з постійними затримками у постачанні необхідного обладнання. В результаті, з урахуванням того, що існуючі суперкомп'ютери працюють на 90% потужності, країна опинилася в стані, який експерти називають «обчислювальною кризою».

Експерти зазначають, що дефіцит чіпів призвів до різкого зростання цін на це обладнання, що змусило компанії переглянути свої плани та збільшити бюджет на закупівлю необхідних компонентів. Ситуація з поставками посилюється ще й тим, що багато країн або великих фірм також активно розвивають свої обчислювальні потужності, що чинить додатковий тиск на виробничі ланцюжки.