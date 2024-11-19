Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Південна Корея відклала запуск свого суперкомп'ютера через важливу причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Південна Корея відклала запуск свого суперкомп'ютера через важливу причину
Проєкт суперкомп’ютера зі штучним інтелектом у Південній Кореї відкладено на 2026 рік
фото із відкритих джерел

Південна Корея не зможе продовжувати розробку суперкомп'ютера через брак новітніх чіпів

Південна Корея зіткнулася з серйозними труднощами в реалізації свого проєкту суперкомп'ютера, який був відкладений до 2026 року через брак чіпів для штучного інтелекту. Як повідомляють місцеві ЗМІ, дефіцит новітнього обладнання на світовому ринку став на заваді реалізації амбітних планів країни щодо створення потужних обчислювальних систем. Про це пише Wccftech.

Проєкт «Суперкомп'ютер №6», який оцінюється в 2,9 трильйона вон (близько $2 млрд), був спрямрваний на надання обчислювальних потужностей з використанням штучного інтелекту для дослідників та фахівців. Однак через глобальний попит на чіпи для штучного інтелекту Південна Корея зіткнулася з постійними затримками у постачанні необхідного обладнання. В результаті, з урахуванням того, що існуючі суперкомп'ютери працюють на 90% потужності, країна опинилася в стані, який експерти називають «обчислювальною кризою».

Експерти зазначають, що дефіцит чіпів призвів до різкого зростання цін на це обладнання, що змусило компанії переглянути свої плани та збільшити бюджет на закупівлю необхідних компонентів. Ситуація з поставками посилюється ще й тим, що багато країн або великих фірм також активно розвивають свої обчислювальні потужності, що чинить додатковий тиск на виробничі ланцюжки.

Читайте також:

Теги: Південна Корея бюджет технології штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий стандарт Wi-Fi 6E забезпечить постачання сучасного радіообладнання в Україну
В Україні йде підготовка до впровадження нової технології швидкісного Wi-Fi
25 жовтня, 20:51
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин контролює навчання артилерії в Північній Кореї
Посадовець НАТО пояснив, навіщо Північна Корея відправила війська в Україну
20 жовтня, 16:55
Розвідувальне агентство Південної Кореї підтвердило минулого тижня, що Північна Корея відправила 1500 солдатів на Далекий Схід Росії
Сеул викликав російського посла через участь КНДР у війні проти України
21 жовтня, 09:59
Туреччина змінює енергетичну статегію
Туреччина планує рекордно збільшити частку відновлюваних джерел енергії
25 жовтня, 03:10
За прогнозами очільника ГУР, перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області сьогодні
Розвідка Південної Кореї повідомила, скількох військових КНДР відправлено до Росії
23 жовтня, 19:08
Президент Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України
Зеленський провів розмову з очільником Південної Кореї: говорили про війська КНДР
29 жовтня, 11:30
Представник партії Кім Бьон Чжу заявив на засіданні Верховної ради партії, що «відправка навіть однієї людини за кордон прирівнюється до відправки збройних сил»
Імпічмент міністру? Опозиція у Південній Кореї блокуватиме відправку консультантів до України
1 листопада, 14:33
Пентагон розповів про наслідки перебування військ КНДР на Курщині
Пентагон відповів, як вплине присутність військ КНДР на Курщині на війну
5 листопада, 04:15
Китай відтепер має нову сонячну станцію
Перша плавуча сонячна електростанція з'явилась у Китаї
Вчора, 13:35

Девайси

Південна Корея відклала запуск свого суперкомп'ютера через важливу причину
Південна Корея відклала запуск свого суперкомп'ютера через важливу причину
Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s
Motorola розробляє новий складаний смартфон Razr 50s
Apple оголосила про завершення підтримки двох культових моделей iPhone
Apple оголосила про завершення підтримки двох культових моделей iPhone
У мережі показали нестандартний дизайн камери Xiaomi 15 Ultra
У мережі показали нестандартний дизайн камери Xiaomi 15 Ultra
Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором
Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором
Вистачить на два місяці: вийшов смартфон із рекордним акумулятором
Вистачить на два місяці: вийшов смартфон із рекордним акумулятором

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
80K
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
41K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
27K
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
16K
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua