РФ може знову провести випробувальні пуски балістичних ракет: деталі від ISW

Ракета «Орєшнік» за своєю суттю не є новим російським потенціалом

Росія 23-24 листопада країна частково закриє свій повітряний простір для випробувань ракети, не уточнивши її типу

Росія активно вихваляє балістичну ракету, яку запустили по Україні 21 листопада. Окупанти можуть найближчими днями здійснити нові випробувальні пуски подібних ракет. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті ISW зазначено, що російський диктатор Володимир Путін та військове керівництво намагаються підвищити значення запуску цієї ракети, ймовірно, з метою перебільшення російських можливостей та впливу на Україну й Захід.

Водночас експерти підкреслюють, що заява США та України про удар ракети 21 листопада наголошує: балістична ракета «Орєшнік» не є принципово новим видом озброєння для Росії.

За інформацією ISW, найближчими днями Росія може повторити пуски таких самих або подібних ракет задля досягнення аналогічного інформаційного ефекту. Російські джерела повідомили, що 23-24 листопада країна частково закриє свій повітряний простір для випробувань ракети, не уточнивши її типу.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

«Орєшнік» (чи «Рубіж») – міжконтинентальні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди. Дальність ураження – до 6 тис. км. Вважається, що ці ракети РФ розробила приблизно 2006 року, порушивши умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (договір між СРСР (Росією як правонаступницею Радянського Союзу) та США було укладено 1988 року в контексті політики ядерного роззброєння).

Аналітики Defense Express зауважили, що Росія раніше не анонсувала про створення ракети «Орєшнік», і це може бути нова назва для вже існуючої системи, оскільки подвійні назви однієї і тієї самої зброї є поширеною практикою в російській армії.

До слова, як повідомили «Главкому» в командуванні Збройних Сил України, Росія має обмежену кількість міжконтинентальних балістичних ракет «Орєшнік», і застосування цієї ракети середнього радіуса дії для удару по Дніпру було «кроком з метою залякування».