Харків створить «острів енергетичної системи», аби не залежати від відключень
Мер: У місті «вже встановлене деяке обладнання», яке допоможе децентралізувати енергосистему
Влада Харкова має намір децентралізувати систему енергозабезпечення, щоб не залежати від інших регіонів. Для цього у місті створюють «енергетичний острів». Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі телемарафону 24 листопада, цитує міська рада.
За його словами, у місті «вже встановлене деяке обладнання», яке допоможе децентралізувати енергосистему.
«Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють», — сказав Терехов, не розкривши деталей.
Уперше про потребу створення «енергетичного острову» міський голова Харкова заявив ще у липні.
До слова, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки.
Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Також окупанти вдарили безпілотником поблизу одного з торгівельних центрів.
Раніше російська окупаційна армія завдала ще одного удару по Харкову. Під обстрілом опинилася житлова багатоповерхівка.
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