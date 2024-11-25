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Харків створить «острів енергетичної системи», аби не залежати від відключень

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Харків створить «острів енергетичної системи», аби не залежати від відключень
«Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють», — сказав Терехов, не розкривши деталей
фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Мер: У місті «вже встановлене деяке обладнання», яке допоможе децентралізувати енергосистему

Влада Харкова має намір децентралізувати систему енергозабезпечення, щоб не залежати від інших регіонів. Для цього у місті створюють «енергетичний острів». Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі телемарафону 24 листопада, цитує міська рада.

За його словами, у місті «вже встановлене деяке обладнання», яке допоможе децентралізувати енергосистему.

«Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють», — сказав Терехов, не розкривши деталей.

Уперше про потребу створення «енергетичного острову» міський голова Харкова заявив ще у липні. 

До слова, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки. 

Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Також окупанти вдарили безпілотником поблизу одного з торгівельних центрів.

Раніше російська окупаційна армія завдала ще одного удару по Харкову. Під обстрілом опинилася житлова багатоповерхівка.

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Теги: Харків окупанти армія будинок безпілотник озброєння Ігор Терехов енергетика відключення світла

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