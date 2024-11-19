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Південна Корея екстрадувала до США росіянина: у чому звинувачують чоловіка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Південна Корея екстрадувала до США росіянина: у чому звинувачують чоловіка
Росіянин разом зі спільниками здійснили понад тисячу кібератак на комп’ютерні системи американських установ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіянин шахрайським чином привласнив $16 млн

42-річного громадянина Росії Євгена Птіцина Південна Корея екстрадувала до США. Він отримав звинувачення у створенні та поширенні програм-вимагачів. Про це повідомляється на сайті міністерства юстиції США.

Зазначається, що росіянин поширював шкідливу програму-вимагача Phobos та використовував її для вимагання грошей. Зокрема від шкіл, лікарень та інших організацій. Таким чином він привласнив $16 млн.

Євген Птіцин разом зі спільниками здійснили понад тисячу цілеспрямованих кібератак на комп’ютерні системи приватних осіб та установ у США й за кордоном.

«Птіцин та його спільники зламали не лише мережі великих корпорацій, але також комп’ютерні системи шкіл, лікарень, некомерційних організацій. Серед постраждалих – одне з визнаних на федеральному рівні індіанських племен», – повідомила представниця Міністерства юстиції США Ніколь Арджент’єрі.

Росіянина звинувачують у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, змові з метою вчинення комп'ютерного шахрайства, навмисному завданні шкоди захищеним комп'ютерам та здирництві.

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Теги: кібератака кібербезпека США Південна Корея екстрадиція

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