Польська поліція викрила схему контрабанди стратегічних товарів до РФ

Зловмисники планували переправити спеціалізоване обладнання до Росії транзитом через територію Білорусі

За підозрою у спробі незаконного вивезення техніки для виробництва інтегральних схем затримано п'ять осіб

Польські спецслужби провели успішну операцію з ліквідації міжнародного каналу постачання стратегічних технологій до країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

За інформацією польських правоохоронних органів, затримання відбулося в межах розслідування діяльності організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на обході санкцій ЄС. Серед п’яти фігурантів – четверо громадян Білорусі та один громадянин Польщі.

Вони планували переправити спеціалізоване обладнання до Росії транзитом через територію Білорусі. Зловмисники намагалися доправити компоненти, необхідні для створення інтегральних схем, які є критично важливими для виробництва сучасних систем наведення ракет, дронів та засобів РЕБ.

Під час обшуків на складах, де зберігався підготовлений до відправлення вантаж, виявлено техніку на суму понад €2 млн.

Районний суд міста Лодзь ухвалив рішення про тимчасовий арешт трьох підозрюваних терміном на три місяці. Щодо інших учасників групи застосовано інші заходи: грошову заставу, поліцейський нагляд та заборону на виїзд з країни.

За порушення законодавства підозрюваним загрожує від трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про підприємства російського холдингу «Вертольоти Росії», які безпосередньо забезпечують окупаційну армію технікою, але досі не перебувають під міжнародними обмеженнями.

Українська розвідка повідомляє, що під санкціями досі не перебувають 34 підприємства, що входять до держкорпорації «Ростех», 14 заводів та сервісних центрів.

