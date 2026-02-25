Норвегія повідомила про зростання потоку чоловіків з України

Прем’єр: в Норвегії проживає понад 100 тис. людей з України

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що країна, яка вже прийняла понад 100 тис. українців, останніми місяцями фіксує зростання кількості молодих чоловіків з України та перебуває на зв’язку з Києвом з цього приводу. Про це він зауважив на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським, передає «Главком».

«Я думаю, що в Норвегії проживає понад 100 тис. людей з України. Вони справляють на нас враження. Вони роблять внесок у нашу економіку, і я сподіваюся, що одного дня вони зможуть сказати, що можуть повернутися до України та зробити свій внесок у подальший розвиток України», – сказав прем’єр-міністр.

Глава уряду зауважив, що Норвегія не повертає нікого додому, та додав, що останнім часом до країни прибуває дедалі більше молодих чоловіків з України.

«Процес мобілізації та захисту України – це українська справа, а не те, в чому ми беремо участь. Тому ми хочемо мати стабільну основу для людей, які приїжджають до Норвегії, і саме так ми працюємо, а також підтримуємо тісний зв'язок з нашими українськими партнерами з цього приводу», – додав премʼєр-міністр.

До слова, у Німеччині працевлаштовані більше 50% українців, які прибули до країни в перші шість місяців після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це повідомили в Нюрнберзькому Інституті досліджень ринку праці та професій (IAB).