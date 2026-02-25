Резонансне пограбування Лувру. Директорка музею йде у відставку

Макрон прийняв відставку директорки Лоранс де Кари після гучного пограбування Лувру

Одразу після пограбування Лувру директорці відмовляли у задовільненні заяви на відставку

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку директорки Лоранс де Кари після гучного пограбування музею та серії управлінських проблем у Луврі. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

У Єлисейському палаці заявили, що глава держави «високо оцінив відповідальний крок» керівниці музею в період, коли Лувр «потребує спокою та нового імпульсу» для реалізації масштабних проєктів із безпеки та модернізації.

Варто зазначити, що одразу після пограбування музею директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку. Проте уряд та президент Франції Еммануель Макрон відмовились задовольнити її заяву.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року з Лувру викрали коштовності орієнтовною вартістю близько 102 млн доларів. Злочин сколихнув Францію та міжнародну музейну спільноту, адже йдеться про найбільш відвідуваний музей світу. Викрадені цінності досі вважаються зниклими.

Після інциденту французька поліція повідомляла про затримання підозрюваних у справі, однак частину викрадених предметів повернути не вдалося. Розслідування триває.

Скандал оголив проблеми із системою безпеки музею. Державна аудиторська служба розкритикувала керівництво за недостатні витрати на охорону та обслуговування інфраструктури. Водночас Лувр активно інвестував у придбання нових мистецьких творів.