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    Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2»

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    Компанія Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови, заявило&nbsp;Данське енергетичне агентство - Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2»
    Компанія Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови, заявило Данське енергетичне агентство
    фото: ЕРА

    Данія погодилася з тим, що трубопровід може бути введено в експлуатацію

    Данське енергетичне агентство дало дозвіл на запуск російського газопроводу «Північний потік – 2» заявивши, компанія Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови. Про це йдеться у пресрелізі агентства.

    «Агентство погодилося з тим, що трубопровід може бути введено в експлуатацію, оскільки Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови, в тому числі ті, що стосуються сертифікації», – йдеться в заяві Данського енергетичного агентства.

    Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

    Нагадаємо, німецький партнер «Газпрому» не вірить у запуск «Північного потоку – 2» цієї зими.

    До слова, Вітренко назвав нову підставу для санкцій проти «Північного потоку – 2».

    Також Кремль визнав, що запуск «Північного потоку – 2» може затриматися через Німеччину..

    Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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    Теги: Росія енергетика газ Данія Північний потік-2
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    Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2»