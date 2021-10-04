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    Економіка та фінанси

    Рада хоче заслухати звіт міністра енергетики щодо тарифів

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    Міністр енергетики Герман Галущенко 8 жовтня запрошений до парламенту - Рада хоче заслухати звіт міністра енергетики щодо тарифів
    Міністр енергетики Герман Галущенко 8 жовтня запрошений до парламенту
    фото: Уніан

    Галущенку буде передано запрошення на годину запитань до уряду

    Верховна Рада запросила міністра енергетики Германа Галущенка на годину запитань до уряду. Вона традиційно пройде в п'ятницю.

    Як заявив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук, Галущенку буде передано запрошення на годину запитань до уряду.

    «Що стосується години запитань до уряду, я так розумію, прозвучала пропозиція заслухати Германа Галущенка, заперечень немає. Тоді на п'ятницю запрошуємо міністра енергетики», – додав спікер Ради Дмитро Разумков.

    Таку пропозицію підтримали інші учасники засідання погоджувальної ради.

    Крім того, під час погоджувальної ради Разумков назвав справжню ціну газу.

    «Був підписаний меморандум, там записані ціни для населення…У мене була дискусія з паном Філатовим (мер Дніпра – ред.), він розповідав, що закріплена ціна в меморандумі – 13 тис. 660 грн для комунальних підприємств, для лікарень, для шкіл. Але він трошки забув додати, що це ціна без ПДВ та транспортування. Після ефіру мені багато мерів написало, що вийде близько 19 100. Давайте людям казати правду, вони ж повинні розуміти, на що розраховувати. І місцеві бюджети повинні також це розуміти. Це не добре і не погано, але ми ж обіцяли, що будемо чесні», – наголосив Разумков

    Нагадаємо, на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022. Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

    До слова, уряд України розробив п’ять кроків для успішного проходження опалювального сезону в країні.

    До слова, російський «Газпром» з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом в обхід України.

    Газопостачальні компанії України оприлюднили свої цінники на жовтень. Як і п'ять попередніх місяців, у жовтні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

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    Теги: ЖКГ Верховна Рада енергетика газ тарифи міністр Міненерго опалювальний сезон комуналка опалення уряд Дмитро Разумков Герман Галущенко
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    Рада хоче заслухати звіт міністра енергетики щодо тарифів