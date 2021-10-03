Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2» – ЗМІ

Десятки осіб не можуть утвердити на посади через питання санкцій проти російського газопроводу

Сенатор від Республіканської партії США Тед Круз затримав утвердження десятків кандидатів на пости в Держдепартаменті, в тому числі 59 послів, вимагаючи від адміністрації президента Джо Байдена ввести санкції проти газопроводу «Північний потік – 22. Про це пише видання The New York Times.

«Президент Байден наполіг на тому, щоб зробити багатомільярдний подарунок на благо Росії, завдати шкоди Америці і завдати шкоди інтересам нашої національної безпеки», – сказав Круз в залі засідань Сенату. – Я ясно дав зрозуміти кожному посадовцю Держдепартаменту, кожному кандидату в Держдепартамент, що я буду утримувати цих кандидатів до тих пір, поки адміністрація Байдена не дотримуватиметься закону і не зупинить цей трубопровід і не накладе санкції», – додав він.

Сенатор Круз не може самостійно заблокувати запропоновані Байденом кандидатури до Держдепартаменту, але він значно уповільнив процес їх затвердження, повідомляє газета. Сенатор також пригрозив заблокувати ще десятки кандидатур.

За інформацією видання, чиновники в адміністрації Байдена називають те, що трапилося «кадровою кризою». Демократи звинуватили Круза в «зловживанні» та заявили про «загрозу національній безпеці», в сфері якої заповнено тільки близько чверті ключових кандидатур.

Голова сенатського комітету з міжнародних справ, демократ Роберт Менендес назвав ситуацію «безпрецедентною».

За даними The New York Times, через дії Круза призначення послів США в Китай, Ізраїль, Єгипет, Німеччину, а також призначення на важливі пости в Держдепартаменті і Агентстві з міжнародного розвитку можуть зайняти місяці.

У Держдепартаменті повідомили, що нестача затверджених високопоставлених співробітників обмежує можливість вести дипломатичну діяльність, пише NYT.

До слова, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив старший радник Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

До слова, німецький політолог пояснив, чому США пішли на компроміс щодо «Північного потоку – 2». Сполученим Штатам Америки у протистоянні з Китаєм потрібен Берлін, саме цим зумовлений компроміс щодо «Північного потоку – 2». Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив керівник програми міжнародного порядку та демократії у Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер.

Крім того, в Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2».

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