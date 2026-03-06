Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа

У документах ФБР згадано свідчення жінки, яка заявила про насильство у 1980-х роках

Міністерство юстиції США опублікувало нові документи Федерального бюро розслідувань, пов’язані зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна. У матеріалах містяться свідчення жінки, яка стверджує, що зазнала сексуального насильства з боку нинішнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sky News.

За інформацією відомства, частина документів раніше не потрапила до публічної бази через технічну помилку. Деякі файли були позначені у каталозі як «дублікати», через що вони не стали доступними під час першого оприлюднення матеріалів справи.

У новій публікації містяться, зокрема, резюме та службові нотатки трьох інтерв’ю ФБР із жінкою з американського штату Південна Кароліна. Вона заявила слідчим, що стала жертвою сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна, а також повідомила про насильницькі дії з боку Дональда Трампа.

Згідно з документами, заявниця звернулася до правоохоронців після арешту Епштейна у 2019 році. Вона розповіла, що мільярдер напав на неї на острові Гілтон-Хед у штаті Південна Кароліна, коли їй було 13 років. Імовірний інцидент, за даними одного з резюме інтерв’ю ФБР, міг статися приблизно у 1984 році.

Після первинної заяви агенти ФБР провели з жінкою ще кілька допитів. Згідно з каталогом доказів, інтерв’ю відбулися 24 липня, 7 серпня, 20 серпня та 16 жовтня 2019 року. Ці дати раніше були зазначені у переліку матеріалів у кримінальній справі проти Гіслейн Максвелл – колишньої партнерки Епштейна, яку суд визнав винною у співучасті у його злочинах.

Під час публікації нових матеріалів Міністерство юстиції США наголосило, що документи справи можуть містити неперевірені або недостовірні твердження.

«Ці матеріали можуть містити підроблені або фальшиві зображення, документи або відео, оскільки все, що було надіслано ФБР, було включено до матеріалів, що відповідають закону. Деякі документи містять неправдиві та сенсаційні звинувачення проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року. Щоб було зрозуміло, ці твердження є безпідставними і неправдивими, і якби вони мали хоч краплину правдивості, їх би вже давно використали проти президента Трампа», – заявили у Міністерстві юстиції США.

Раніше група сенаторів-республіканців закликала Міністерство юстиції США повністю розкрити всі матеріали у справі нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, в яких згадується ім’я президента Дональда Трампа. Законодавці наголошують, що питання не зникне, доки не буде забезпечена максимальна прозорість.