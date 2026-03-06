Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа
ФБР оприлюднило інтерв’ю у справі Епштейна зі звинуваченнями Трампа
фото: Sky News

У документах ФБР згадано свідчення жінки, яка заявила про насильство у 1980-х роках

Міністерство юстиції США опублікувало нові документи Федерального бюро розслідувань, пов’язані зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна. У матеріалах містяться свідчення жінки, яка стверджує, що зазнала сексуального насильства з боку нинішнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sky News.

За інформацією відомства, частина документів раніше не потрапила до публічної бази через технічну помилку. Деякі файли були позначені у каталозі як «дублікати», через що вони не стали доступними під час першого оприлюднення матеріалів справи.

У новій публікації містяться, зокрема, резюме та службові нотатки трьох інтерв’ю ФБР із жінкою з американського штату Південна Кароліна. Вона заявила слідчим, що стала жертвою сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна, а також повідомила про насильницькі дії з боку Дональда Трампа.

Згідно з документами, заявниця звернулася до правоохоронців після арешту Епштейна у 2019 році. Вона розповіла, що мільярдер напав на неї на острові Гілтон-Хед у штаті Південна Кароліна, коли їй було 13 років. Імовірний інцидент, за даними одного з резюме інтерв’ю ФБР, міг статися приблизно у 1984 році.

Після первинної заяви агенти ФБР провели з жінкою ще кілька допитів. Згідно з каталогом доказів, інтерв’ю відбулися 24 липня, 7 серпня, 20 серпня та 16 жовтня 2019 року. Ці дати раніше були зазначені у переліку матеріалів у кримінальній справі проти Гіслейн Максвелл – колишньої партнерки Епштейна, яку суд визнав винною у співучасті у його злочинах.

Під час публікації нових матеріалів Міністерство юстиції США наголосило, що документи справи можуть містити неперевірені або недостовірні твердження.

«Ці матеріали можуть містити підроблені або фальшиві зображення, документи або відео, оскільки все, що було надіслано ФБР, було включено до матеріалів, що відповідають закону. Деякі документи містять неправдиві та сенсаційні звинувачення проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року. Щоб було зрозуміло, ці твердження є безпідставними і неправдивими, і якби вони мали хоч краплину правдивості, їх би вже давно використали проти президента Трампа», – заявили у Міністерстві юстиції США.

Раніше група сенаторів-республіканців закликала Міністерство юстиції США повністю розкрити всі матеріали у справі нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, в яких згадується ім’я президента Дональда Трампа. Законодавці наголошують, що питання не зникне, доки не буде забезпечена максимальна прозорість. 

Читайте також:

Теги: Епштейн Дональд Трамп політика США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Катар забезпечує приблизно 20% світового попиту на скраплений газ
Катар повністю зупиняє виробництво скрапленого газу
4 березня, 19:26
Трамп відкидає можливість переговорів з Іраном
«Справи йдуть дуже добре». Трамп заявив про удари по інших іранських лідерах
3 березня, 21:15
Путін зміцнив бюджет на тлі війни в Ірані
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
3 березня, 13:12
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Кубу наступним завданням для США
Сенатор Грем анонсував нову ціль США
2 березня, 08:25
Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди
Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди
1 березня, 05:18
Володимир Зеленський повідомив про новий етап переговорів після розмови з Трампом
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
25 лютого, 21:34
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США продовжать участь у мирному процесі, якщо вона буде конструктивною
Рубіо заявив, що світ недооцінив роль США у мирних переговорах
16 лютого, 16:34
Глава Білого дому висловив оптимізм стосовно дипломатичного шляху
Трамп пояснив, що чекає на Іран у разі провалу майбутніх перемовин
11 лютого, 08:00
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
7 лютого, 05:55

Соціум

Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа
Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа
Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: НБУ зробив заяву
Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: НБУ зробив заяву
У Краснодарському краї РФ атаковано підстанцію та нафтобазу (відео)
У Краснодарському краї РФ атаковано підстанцію та нафтобазу (відео)
У РФ затримано соратника Шойгу за корупцію
У РФ затримано соратника Шойгу за корупцію
Трамп заявив, що хоче повної зміни влади в Ірані, вже є кандидати
Трамп заявив, що хоче повної зміни влади в Ірані, вже є кандидати
Тимчасовий захист для українців у ЄС можуть змінити: заява Єврокомісії
Тимчасовий захист для українців у ЄС можуть змінити: заява Єврокомісії

Новини

НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua