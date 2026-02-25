Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мін’юст США не опублікував частину матеріалів справи Епштейна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Мін’юст США не опублікував частину матеріалів справи Епштейна
У матеріалах справи Епштейна не знайшли близько 100 документів
фото: Reuters

Серед відсутніх матеріалів – інтерв’ю жінки, яка висувала звинувачення проти Дональда Трампа

Журналісти CNN заявили, що в оприлюднених Міністерством юстиції США матеріалах справи покійного мільярдера Джеффрі Епштейна відсутні десятки важливих документів, включно з інтерв’ю свідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

За результатами аналізу журналістів, у відкритому масиві матеріалів немає понад 90 інтерв’ю зі свідками, які Федеральне бюро розслідувань провело у межах справи. Загалом, за даними розслідування, ФБР здійснило 325 інтерв’ю.

Серед відсутніх матеріалів: три інтерв’ю жінки, яка заявляла, що зазнавала сексуальних зловживань із боку Джеффрі Епштейна з 13-річного віку та також висувала звинувачення у сексуальних домаганнях на адресу чинного президента США Дональда Трампа. Член Палати представників від Демократичної партії Роберт Гарсія у коментарі CNN звернув увагу, що свідчення цієї жінки відсутні серед опублікованих документів, попри серйозність заяв.

Відсутність частини матеріалів раніше також фіксували NPR та журналіст Роджер Солленбергер. За їхніми спостереженнями, у логах документів згадуються файли, які неможливо знайти у відкритому доступі.

Речник Міністерства юстиції США заперечив, що відомство видаляло матеріали справи. За його словами, оприлюднили всі документи, які підлягали публікації, а відсутні файли можуть бути дублікати або частина триваючого федерального розслідування. У відомстві також пояснили, що деякі файли тимчасово видаляли або закривали доступ до них через процес редагування перед повторним завантаженням.

Сам Дональд Трамп раніше неодноразово заперечував будь-які неправомірні дії у контексті справи Епштейна. У Білому домі заявили, що звинувачення на адресу президента є неправдивими.

Журналісти CNN припускають, що частина відсутніх матеріалів може все ж існувати у базі, але без серійних номерів, зазначених у журналах обліку, або з іншими ідентифікаторами. Це, на їхню думку, ускладнює перевірку повноти оприлюднених документів.

Раніше, колишнього прем’єр-міністра Норвегії Турб'єрн Ягланд було госпіталізовано після ймовірної спроби самогубства. Це сталося через кілька днів після того, як норвезька поліція розпочала розслідування корупції, пов'язане з файлами Епштейна, та провела обшук його власності.

Читайте також:

Теги: Епштейн США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховний суд США зробив Трампу подарунок. Пояснення CNN
Верховний суд США зробив Трампу подарунок. Пояснення CNN
22 лютого, 01:27
Ендрю Маунтбеттен Віндзор залишає поліцейську дільницю Ейлшема в автомобілі в Ейлшемі
Експринца Ендрю звільнили з-під варти на час розслідування
19 лютого, 22:57
З 2 вересня американські сили завдали щонайменше 38 ударів у Карибському басейні та Тихому океані
США підірвали судно з наркотиками в Тихому океані
10 лютого, 02:56
Венс обговорить у Єревані та Баку реалізацію транзитного коридору TRIPP
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану
9 лютого, 14:39
Принцеса Метте-Маріт заявила, що «збирається з силами», щоб пояснити причини своїх контактів із Епштейном
Кронпринцеса Норвегії вибачилася за зв'язки з Епштейном
8 лютого, 08:59
Трамп підтримав Венса
«Людям він подобається». Трамп відреагував на освистування Венса на відкритті Олімпіади
7 лютого, 20:54
Раніше міністр війни Піт Гегсет пообіцяв реформувати процес закупівель і покарати підрядників, які затримують важливі поставки
Пентагон оштрафує компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні
6 лютого, 15:34
Бессент пояснив, за яких умов США запровадять нові санкції проти РФ
Бессент пояснив, за яких умов США запровадять нові санкції проти РФ
6 лютого, 04:44
РФ запропонувала США «перезавантаження» відносин
РФ передала США пропозиції для відновлення двосторонніх відносин
2 лютого, 21:08

Політика

Уряд Ісландії анонсував голосування про відновлення євроінтеграції
Уряд Ісландії анонсував голосування про відновлення євроінтеграції
США запровадили санкції проти тіньового флоту та ракетної програми Ірану
США запровадили санкції проти тіньового флоту та ракетної програми Ірану
Естонія профінансувала виробництво нових ракет ППО в Європі
Естонія профінансувала виробництво нових ракет ППО в Європі
Бундестаг погодив купівлю ударних безпілотників для стримування Росії
Бундестаг погодив купівлю ударних безпілотників для стримування Росії
Мін’юст США не опублікував частину матеріалів справи Епштейна
Мін’юст США не опублікував частину матеріалів справи Епштейна
Польські прикордонники виявили підземні тунелі з Білорусі
Польські прикордонники виявили підземні тунелі з Білорусі

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua