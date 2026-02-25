Мін’юст США не опублікував частину матеріалів справи Епштейна

У матеріалах справи Епштейна не знайшли близько 100 документів

Серед відсутніх матеріалів – інтерв’ю жінки, яка висувала звинувачення проти Дональда Трампа

Журналісти CNN заявили, що в оприлюднених Міністерством юстиції США матеріалах справи покійного мільярдера Джеффрі Епштейна відсутні десятки важливих документів, включно з інтерв’ю свідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

За результатами аналізу журналістів, у відкритому масиві матеріалів немає понад 90 інтерв’ю зі свідками, які Федеральне бюро розслідувань провело у межах справи. Загалом, за даними розслідування, ФБР здійснило 325 інтерв’ю.

Серед відсутніх матеріалів: три інтерв’ю жінки, яка заявляла, що зазнавала сексуальних зловживань із боку Джеффрі Епштейна з 13-річного віку та також висувала звинувачення у сексуальних домаганнях на адресу чинного президента США Дональда Трампа. Член Палати представників від Демократичної партії Роберт Гарсія у коментарі CNN звернув увагу, що свідчення цієї жінки відсутні серед опублікованих документів, попри серйозність заяв.

Відсутність частини матеріалів раніше також фіксували NPR та журналіст Роджер Солленбергер. За їхніми спостереженнями, у логах документів згадуються файли, які неможливо знайти у відкритому доступі.

Речник Міністерства юстиції США заперечив, що відомство видаляло матеріали справи. За його словами, оприлюднили всі документи, які підлягали публікації, а відсутні файли можуть бути дублікати або частина триваючого федерального розслідування. У відомстві також пояснили, що деякі файли тимчасово видаляли або закривали доступ до них через процес редагування перед повторним завантаженням.

Сам Дональд Трамп раніше неодноразово заперечував будь-які неправомірні дії у контексті справи Епштейна. У Білому домі заявили, що звинувачення на адресу президента є неправдивими.

Журналісти CNN припускають, що частина відсутніх матеріалів може все ж існувати у базі, але без серійних номерів, зазначених у журналах обліку, або з іншими ідентифікаторами. Це, на їхню думку, ускладнює перевірку повноти оприлюднених документів.

