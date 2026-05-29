Трамп повторно подав позов про наклеп проти Wall Street Journal через статтю про Епштейна

Позов президента стосується новини 2025 року, пов'язаної з непристойним листом до Джеффрі Епштейна з підписом Трампа

Президент США Дональд Трамп знову звернувся до суду з позовом про наклеп проти газети The Wall Street Journal, вимагаючи компенсацію у розмірі $10 мільярдів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Приводом для судового розгляда став матеріал видання, де стверджувалося, що Трамп є автором непристойного вітального листа до дня народження засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.

Нова скарга спрямована проти видавця газети, її материнської компанії Dow Jones, медіамагната Руперта Мердока, генерального директора News Corp Роберта Томсона, а також безпосередніх авторів статті – репортерів Хадіджі Сафдар та Джо Палаццоло. У позові наголошується, що публікація 2025 року демонструє повне нехтування журналістською етикою та стандартами достовірності. Речник юридичної команди Трампа підкреслив, що президент і надалі каратиме тих, хто поширює неправдиву інформацію. Юристи видання наразі утрималися від оперативних коментарів.

Сам Дональд Трамп категорично заперечує будь-яке відношення до записки, яка була виявлена у книзі Гіслейн Максвелл – соратниці Епштейна. У коментарі для самого видання він запевнив, що ніколи не створював подібних текстів, додавши, що використані там вислови йому не притаманні.

Перший аналогічний позов Трампа, поданий у липні минулого року, федеральний суд відхилив місяць тому. Тоді окружний суддя США Даррін Гейлз у своєму рішенні пояснив, що сторона позивача не змогла надати доказів наявності «справжнього злого умислу» з боку редакції, що є обов'язковою юридичною умовою для перемоги у справах про наклеп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році.

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.