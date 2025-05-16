Clash Report: Кремль озвучив п'ять вимог на переговорах у Стамбулі

16 травня у Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією

Серед вимог вказано, що Україна має відмовитись від репарацій

Clash Report публікує основні вимоги Кремля, що були озвучені українській сторони на переговорах у Стамбулі.

Як інформує «Главком», очільник російської делегації Володимир Мединський визначив п'ять основних вимог на переговорах.

За версією Clash Report, йдеться про відсутність жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі. Україна має відмовитись від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною.

Зазначається, що відмови від репарацій будуть взаємними.

Окремо виділено, що Україна повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин та покласти край «націоналістичній пропаганді».

Також йшлося про визнання територій. Clash зазначає, що Україна не повинна претендувати та висловлювати конституційні заперечення Росії на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим), і прагне міжнародного визнання.

Серед іншого, українські війська повинні вийти з усіх п'яти областей, на які претендує Росія, та припинити вогонь.

Раніше ми писали, що Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося».

Джерело Sky News в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню. Водночас були й інші пункти, що не підлягають переговорам.

Окрім цього, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час пресбрифінгу в Стамбулі зазначив, що Росія озвучила низку неприйнятних вимог, але українська делегація реагувала спокійно, залишаючись на своїй позиції.

Зауважимо, що протягом тижня увага всього світу була прикута до Туреччини, де мали відбутися перші «прямі україно-російські переговори» з 2022 року. Запропонував такий формат безпосередньо Володимир Путін у своєму зверненні в ніч на 11 травня, причому одразу назвав і місце, і дату цих перемовин.

Щоправда, зробив він це, свідомо проігнорувавши запропоноване Україною, Європою та США 30-денне перемир’я. Тож з самого початку закралися підозри, що Кремль насправді хоче «з’їхати» з теми перемир’я, підмінивши її безплідним переливанням з пустого в порожнє, в чому російські переговорники є великими майстрами. Забігаючи вперед, можна сказати, що приблизно так і відбулося, але з деякими цікавими нюансами.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» ««Віддайте п’ять областей!» Агресор та жертва поговорили віч-на-віч».