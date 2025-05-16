Головна Світ Політика
search button user button menu button

Clash Report: Кремль озвучив п'ять вимог на переговорах у Стамбулі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Clash Report: Кремль озвучив п'ять вимог на переговорах у Стамбулі
16 травня у Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією
фото: Reuters

Серед вимог вказано, що Україна має відмовитись від репарацій

Clash Report публікує основні вимоги Кремля, що були озвучені українській сторони на переговорах у Стамбулі.

Як інформує «Главком», очільник російської делегації Володимир Мединський визначив п'ять основних вимог на переговорах. 

За версією Clash Report, йдеться про відсутність жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі. Україна має відмовитись від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною.

Зазначається, що відмови від репарацій будуть взаємними.

Окремо виділено, що Україна повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин та покласти край «націоналістичній пропаганді».

Також йшлося про визнання територій. Clash зазначає, що Україна не повинна претендувати та висловлювати конституційні заперечення Росії на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим), і прагне міжнародного визнання.

Серед іншого, українські війська повинні вийти з усіх п'яти областей, на які претендує Росія, та припинити вогонь.

Раніше ми писали, що Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося».

Джерело Sky News в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню. Водночас були й інші пункти, що не підлягають переговорам.

Окрім цього, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час пресбрифінгу в Стамбулі зазначив, що Росія озвучила низку неприйнятних вимог, але українська делегація реагувала спокійно, залишаючись на своїй позиції.

Зауважимо, що протягом тижня увага всього світу була прикута до Туреччини, де мали відбутися перші «прямі україно-російські переговори» з 2022 року. Запропонував такий формат безпосередньо Володимир Путін у своєму зверненні в ніч на 11 травня, причому одразу назвав і місце, і дату цих перемовин.

Щоправда, зробив він це, свідомо проігнорувавши запропоноване Україною, Європою та США 30-денне перемир’я. Тож з самого початку закралися підозри, що Кремль насправді хоче «з’їхати» з теми перемир’я, підмінивши її безплідним переливанням з пустого в порожнє, в чому російські переговорники є великими майстрами. Забігаючи вперед, можна сказати, що приблизно так і відбулося, але з деякими цікавими нюансами.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» ««Віддайте п’ять областей!» Агресор та жертва поговорили віч-на-віч».

Читайте також:

Теги: росія Стамбул Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп скрізь програє і постійно шукає когось іншого, хто винен
Трамп програє на всіх фронтах. Але винен Зеленський?
24 квiтня, 12:02
Європейські лідери прибули до Києва на знак солідарності з Україною
Пришвидшений вступ України до ЄС зараз в інтересах самої Європи
10 травня, 17:04
Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом
Опитування показало, скільки американців вважають Росію ворогом
18 квiтня, 05:03
РФ вночі обстріляла Одещину
ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Одещини
19 квiтня, 07:33
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Глава МЗС Чехії назвав «перемир’я» в Україні виставою
21 квiтня, 06:37
Відомі режисер та актор зі США відвідали Україну, щоб зняти документальне відео про війну
Відомі режисер та актор зі США відвідали Україну, щоб зняти документальне відео про війну
25 квiтня, 11:51
У Києві внаслідок атаки талися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами
Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічні удари по Україні
24 квiтня, 12:21
Офіс президента готує візит Зеленського в Туреччину
Президент пояснив, чому важливо провести переговори саме з Путіним
13 травня, 20:40
Індійський та пакистанський уряди розпочнуть переговори «з широкого кола питань» на нейтральній території
Індія і Пакистан погодилися на негайне припинення вогню
10 травня, 15:46

Політика

Clash Report: Кремль озвучив п'ять вимог на переговорах у Стамбулі
Clash Report: Кремль озвучив п'ять вимог на переговорах у Стамбулі
Досить ігор з Росією: сенатор США закликав до негайного голосування за санкційний законопроєкт
Досить ігор з Росією: сенатор США закликав до негайного голосування за санкційний законопроєкт
Європейські лідери прокоментували позицію Росії на переговорах у Стамбулі
Європейські лідери прокоментували позицію Росії на переговорах у Стамбулі
Другий тур президентських виборів у Румунії. Лідер української діаспори назвав правильного кандидата
Другий тур президентських виборів у Румунії. Лідер української діаспори назвав правильного кандидата
Росія на переговорах погрожувала захопити Харків й Суми – The Economist
Росія на переговорах погрожувала захопити Харків й Суми – The Economist
Експосолка США в Україні пояснила, що стало причиною її відставки
Експосолка США в Україні пояснила, що стало причиною її відставки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
52K
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
35K
Суд поламав плани Порошенка та його дружини, які рятують майно від санкцій
27K
Росія висунула нереалістичні вимоги на переговорах з Україною – Sky News
18K
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua